Gil Zuarth y Moreno Valle representan al “PRIAN”: Ernesto Ruffo

En su oficina del Senado que está por desalojar para que lleguen los nuevos inquilinos, el exgobernador de Baja California, también habla cómo Margarita Zavala influyó en diciembre de 2010 para que se debilitara el grupo político que en esa época controlaba el partido: era el de su esposo Felipe Calderón, pues asegura que puso a disposición de Gustavo Madero, sus consejeros nacionales para que respaldaran su candidatura y no la de Roberto Gil Zuarth.

Aquí más de la entrevista:

¿Qué ofrece Ernesto Ruffo de diferente al resto de los que aspiran a dirigir al PAN?

Lo primero es despertar de una manera contundente la confianza de los militantes. Lo estoy diciendo frente las desconfianzas que me generan las cúpulas, porque, lo que a mi juicio ha generado todo este decaimiento del PAN proviene paradójicamente de la victoria. Eso fue consolidando esta manera cupular de llegar a entendimientos y a acuerdos y poco a poco se fue olvidando la actividad, a la militancia, el brillo y la alegría de la asamblea y se fue sustituyendo por entendimientos, por acuerdos en órganos internos del partido.

¿Usted se considera independiente?

Yo me considero sin grupos. De hecho, mi manera y de donde siempre he criticado la vida interna del PAN es precisamente que vi que se fueron agrupando. No necesariamente en razón del bienestar público, que es el propósito de un partido político, sino en el propósito de un bienestar propio, y por lo mismo, ya no querían que llegara gente nueva. Han pasado los años y cada vez somos menos (…)Este sábado se comentó que pronto el juvenil iba a desaparecer porque como no está entrando gente nueva, no hay muchachos. De 55,000 que eran, ahorita quedan como 11,000 jóvenes.

¿Qué se debe hacer para revivir al PAN?

Abrir el partido y prohibir que quienes son dirigentes no puedan ser candidatos. Que su compromiso sea preponderante a cualquier otra razón, hasta que no terminen su encargo.

Justamente eso pasó en la elección de este 2018. Ricardo Anaya se hizo de la candidatura y ahí están los resultados, ¿quién es responsable aquí?

Yo creo que fue responsable toda esta ineficacia de los gobiernos y de los partidos políticos que no pudieron vencer a la corrupción, a la inseguridad y a la escasez de oportunidades y por eso el voto negativo y masivo en contra de lo que estaba presente.

Pero en el PAN, ¿Anaya no tuvo responsabilidad?

En la proporción que le tocó, como a cualquier otro representante de otros partidos políticos, porque el voto de rechazo —el que ahora se le denominó como un ‘tsunami’— que lo recibió por consecuencia (Andrés Manuel) López Obrador, replanteó todo el asunto del proceso democrático.

¿Coincide entonces que esa imagen del “PRIAN” les afectó en esta elección como dice Damián Zepeda?

No hay duda. Nos afectó aquí, en esta 62 y 63 legislatura. Con la presencia de Ernesto Cordero, de Roberto Gil Zuarth que son protagonistas originarios del gobierno de Felipe Calderón (2006-2012). Abonaron como responsables de un grupo que nace de la iniciativa política de Felipe Calderón y eso es lo que provocó con todos los pactos políticos con el PRI. Y por eso son el grupo del PRIAN. Por eso esa cercanía, ahora en esta elección con el candidato José Antonio Meade. Y eso pues es un asunto que polarizo, exacerbó la vida interna del PAN.

Fue uno de los argumentos por los que se expulsó a Ernesto Cordero, ¿Se debe iniciar un proceso igual contra Felipe Calderón y Gil Zuarth?

Yo veo que desde el punto de vista de juicio político, ya están procesados porque ya se sabe que son el PRIAN. En la reunión del Consejo (del sábado) prácticamente era inexistente este grupo de Calderón.Yo creo que esa parte (de expulsión) ya la dejamos atrás. Para mí, es suficiente condenarlos a los ostracismo político dentro del PAN porque lo otro es causar un show (…) que lo único que va a hacer es que se victimicen, así que, esa avenida a mí no me llama mucho la atención.

¿Pero no sería una forma de limpiar la imagen del PAN?

Sí claro, ¿por qué yo quiero ser presidente de Acción Nacional?, pues porque he demostrado a través de mi trayectoria,que nunca he profesado grupos internos ni mucho menos he llevado entendimientos o acuerdos con otros grupos políticos externos. Principalmente el que causó el cáncer, el PRI.

¿Qué opina de la forma en la que Anaya se hizo de la candidatura presidencial?

Se habló de eso en el Consejo. Se habló del tema. Uno: que el proceso de construcción del Frente que quizá no fue lo acertado a la vista de los resultados, pero ese proceso interno (la candidatura de Anaya) ahogó la vida interna del PAN. Yo mismo era un aspirante a la candidatura presidencial y no me quedó otro remedio que retirarnos de la aspiración porque ya se había consumido el tiempo para poder hacer una campaña interna.

¿Fue válido el actuar de Anaya?

Se dio en una manera coyuntural (…) pero también por lo mismo, yo ahora propongo que ningún funcionario del partido pueda ser candidato, para evitar situaciones como esa. La que vivió Ricardo Anaya, el marco legal se lo pemitió. El proceso mismo y la coyuntura lo encausaron pero creo que hubiera sido más sano que no participara. En el debate del sábado salió a flote que no fue posible contactar con el candidato, ni encontrar interlocución con el Comité de campaña. Como que todo estaba flotando por Internet. Yo mismo fui asignado, representante del frente para la defensa del voto y no tuve más que una sola reunión con el Comité de campaña.

¿Eso desanimó?

Totalmente porque uno estaba entrelazando apoyos en las regiones y los engranajes para hacerlo pues eran electrónicos. Esto se hace con personas. Por eso hablo de volver a los cuadros, a la militancia.

¿Quiénes son responsables del deterioro en el PAN?

Los que lo han administrado. El asunto se desborda con Felipe Calderón en el 2006 porque se conjuga ya la presencia de la ineficacia en la lucha contra el narcotráfico, la corrupción, la inseguridad, la economía (…) Por las constantes peleas de Vicente Fox con Andrés Manuel, que lo puso como figura nacional… La cabida de Elba Esther Gordillo con Calderón. De ahí nacieron otros panistas como Rafael)Moreno Valle y Miguel Ángel Yunes. Estaban allá adentro, alrededor de la profesora Elba Esther.

Moreno Valle es uno de los aspirantes a dirigir al PAN que viene del PRI, ¿qué opinión le merece?

¡Válgame Dios! Fíjese de dónde viene y pretender esto, pues ya habla del grado de la debilidad de la institución. ¿Cómo es que Moreno Valle pudo penetrar tanto como para llegar a estas aspiraciones? Fue gobernador pero también fue miembro del CEN. ¿Cómo es que llega?, pues porque alguien lo acepta, porque hay entendimientos. A esos entendimientos de cúpulas es a los que me refiero.

¿Gi Zuarth también representaría al PRI?

Absolutamente. Él es el titiritero de lo que pasó aquí en el Senado. Ernesto Cordero es un títere de Gil Zuarth. De eso no hay duda, y de otros cuatro o cinco que andan ahí, alrededor de él. Entraron como pluris de Calderón, obligaron a (Gustavo) Madero para que entraran.

¿Y Marko Cortés no representa una cúpula?

Marko ha andado en la avenida del PAN desde hace muchos años. Él fue juvenil allá en Michoacán, pero se encontró, al igual que Ricardo Anaya, con el PAN de Madero. Hay que ver que en los tiempos de Calderón, impuso a Germán Martínez en la dirigencia, impuso a César Nava. Quiso imponer a Gil Zuarth pero ahí ya, es donde empieza la caída del calderonismo presidencial, porque Gil Zuarth pierde frente a Madero. Eso fue un hecho que está trascendiendo a este momento. El PAN de Madero fue reaccionario al PAN de Calderón. Y dicen por ahí que esto pasó porque la señora Margarita (Zavala), que tenía muchos seguidores dentro del Consejo Nacional, los puso a disposición de Madero. Entonces, algo pasó, entre la señora Margarita y el señor Calderón en aquella época. Fue diciembre del 2010. Ahí llegan los jóvenes: Marko Cortés, y Ricardo Anaya.

Como aspirante al la dirigencia, ¿cuál es el llamado que hace a los panistas?

De regresar a la institucionalidad y eso es lo que yo garantizo. Recuperar la vida suprema de la asamblea y la transparencia de todo el actuar público, pero para ello, se requiere de la participación activa de los participantes.

