León descarta ventaja para Cruz Azul

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 15 de agosto del 2018.- Mauro Boselli, delantero del León, descartó que exista alguna ventaja para el Cruz Azul por el estado de la cancha del Estadio Azteca.

La cancha está mala para los dos equipos. Hay que saber en qué campo estamos jugando, quizás no se podrá desplegar el futbol que quieren los dos equipos, hay que adaptarse a la cancha y el que sepa adaptarse mejor a esas condiciones, será el que se va a imponer”, indicó.

Con su doblete ante Mineros, Mauro Boselli se convirtió en el máximo goleador del León en torneo de Copa con 20 tantos. La situación en la liga es diferente ya que el arco se le ha cerrado, pero confía en que ante Cruz Azul logre marcar.

“Es un orgullo ser el máximo goleador en Copa de un equipo tan copero. Realmente no hay presión. El otro día tuve tres para marcar y no pude, ayer tuve dos y metí las dos. Hay que estar tranquilo a la hora de definir. Los números me avalan y gracias a Dios tengo una buena cuota goleadora que quiero seguir incrementando y ojalá contra Cruz Azul se me abra el arco en Liga”, declaró el goleador.

Con información de Excélsior.

