Los Simpson regresarán al cine

Después de varios años sin noticias de la secuela de Los Simpson: La Película, de la que Matt Groening, creador de la serie y productor del filme, aseguró que fue una pesadilla, la segunda parte comienza a ver la luz.

Además, 20th Century Fox también está desarrollando una cinta de la serie Padre de Familia, en la que se mezclará la animación y la acción real.

Según un informe de The Wall Street Journal, la segunda parte de Los Simpson: La Película está actualmente en desarrollo, junto con los largometrajes de Padre de familia y de Bob’s Burger. No obstante todavía no hay detalles en cuanto a la fecha de estreno de ninguno de los filmes citados.

Stacey Snider, CEO de 20th Century Fox, expresó que la compañía estadunidense está en plena renovación de sus enfoques, además de buscar un nuevo socio tras el contrato cumplido con DreamWorks, después de que esta última fuera adquirida por Comcast Corp.

Es por esta causa por la que se ha asociado con Fox para llevar a la gran pantalla de nuevo a los famosos personajes amarillos de Springfield, y por primera vez a la rocambolesca familia encabezada por Peter y Lois, además de Bob’s Burger.

Después de 18 años en la pequeña pantalla, Los Simpson dieron el salto a la pantalla grande en 2007.

Lo que en un principio pareció una gran aventura animada cinematográfica resultó ser una pesadilla, tal y como reconoció Groening en 2013, ya que les quitó mucho tiempo y admiradores.

