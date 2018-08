Corral queda bien con AMLO, pero incumple y desdeña a víctimas

-Familiares de desaparecidos acusan al gobernador de Chihuahua de faltar a promesas; ofreció crear fiscalía especializada en la materia; prefiere perseguir a Duarte, dicen.

Luego de que el gobernador de Chihuahua, Javier Corral, se comprometió ante el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, durante el primer Foro de Pacificación, celebrado en Ciudad Juárez, a reunirse con los familiares de personas desaparecidas, el encuentro no se llevó a cabo.

“Me subí al escenario para pedir una reunión con Corral, me firmó el cuaderno con la fecha de hoy para reunirnos, pero nunca se nos llamó ni nunca se nos confirmó la reunión para avanzar en el tema de la desaparición de mi hija”, dijo José Luis Castillo Rincón, quien subió al escenario del foro realizado el pasado 7 de agosto para exigir justicia al mandatario estatal.

En conferencia de prensa, en el Centro de Comunicación Social de la Ciudad de México, el padre de una de las víctimas detalló que el panista firmó el cuaderno con la fecha de este lunes, cuando presuntamente los recibiría; sin embargo, no recibieron la llamada para confirmar el lugar y la hora de la cita.

José Luis Castillo, junto con la abogada Karla Micheel Salas y Norma Andrade, quien también perdió a su hija por un asesinato, denunciaron omisiones por parte del gobierno local en la búsqueda de personas desaparecidas, así como falta de compromisos, dada su preferencia por perseguir al exmandatario César Duarte.

Los familiares mostraron un video del primer Foro de Pacificación, que muestra a Norma Andrade y a José Luis Castillo Rincón exigiendo a Corral rendición de cuentas; sin embargo, y a pesar de su compromiso por llevar a cabo un acercamiento con los padres, después del evento declaró que el asunto de los asesinatos y feminicidios ya había concluido en varios casos y que a cada persona se le está brindando todo el apoyo en la búsqueda de sus familiares, situación que desmintieron.

“(Corral) ha fallado en sus compromisos, como la creación de una fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos. Ha sido omiso su prioridad ha sido perseguir a César Duarte y no ha escatimado en ello”

Karla Micheel Salas

Abogada de las víctimas

“Todavía no llega la justicia ante los cientos de casos de feminicidios pendientes en Chihuahua; desafortunadamente también ha fallado en sus compromisos, como la creación de una fiscalía especializada en la búsqueda de desaparecidos porque no hay presupuesto. Ha sido omiso; su prioridad ha sido perseguir a César Duarte y no ha escatimado en recursos para ello”, indicó Karla Micheel Salas, abogada de familias de las víctimas.

La también directora del Grupo de Acción por los Derechos Humanos y la Justicia Social explicó que Corral se comprometió a procurar justicia, pero hasta la fecha no se ha realizado, ya que su principal pretexto es la falta de recursos.

Norma Andrade, madre de Alejandra, asesinada en 2001, aseguró que Javier Corral ha emprendido una campaña de persecución en contra de sus críticos, por señalar su falta de acción.

“Regresé a Ciudad Juárez he regresado una sola vez y le he pedido varias audiencias afuera de la representación de Gobierno; la segunda la pedí en julio de 2017, se hizo otra solicitud y se ha negado, nunca me ha atendido; no entiendo por qué dice que siempre he sido atendida”, afirmó.

Será esta misma semana cuando los abogados de las familias envíen una carta al Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para darle el reporte de si se llevó a cabo el acercamiento con el gobernador de Chihuahua o no, ya que señalan que hay mucho interés de parte de la oficina del morenista en solucionar esta situación.

El Dato: En el foro por la pacificación, realizado en Ciudad Juárez, el Presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a las familias de desaparecidos considerar el perdón.

La Razón

Comentarios

comentarios