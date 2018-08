John Travolta se mete en la mafia; regresa a la pantalla con la cinta Gotti

-El actor regresa a la pantalla con la cinta Gotti, en la que interpreta al mayor gánster de los Estados Unidos.

asi 25 años después de la entrega de la Palma de Oro a la película Tiempos violentos (Pulp Fiction), John Travolta volvió al Festival de Cannes para estrenar la cinta sobre el mafioso John Gotti y recibir el Premio Icono del Cine (con saludos especialmente grabados por Barbra Streisand, Tony Bennett y Oprah Winfrey).

John Travolta nos recibió en exclusiva en el mismo Hotel Carlton donde Grace Kelly conoció al príncipe Rainiero de Mónaco.

El actor de cintas como Vaselina, Fiebre de sábado por la noche y Hairspray, reveló sobre el premio recibido en Cannes que no se ve como un icono o como una leyenda como se le ha señalado.

Agregó que le encanta ver sus películas de las que se siente orgullo y se divierte.

Travolta, de 64 años de edad y casi 50 de trayectoria, ha sido nominado al premio Oscar en dos ocasiones por Fiebre de sábado por la noche (1977) y Tiempos violentos ( 1994), con su próxima película en la que interpreta al mafioso John Gotti la crítica le augura una posible estatuilla, pero eso no le quita el sueño al actor.

No pretendo ser modesto ni humilde, pero cualquier reconocimiento que consigo, ya sea una nominación al Oscar o un Globo de Oro, me conforma. Trato de no preocuparme tanto por conseguir un premio. No es algo que busco. Me preocupo por hacer un buen trabajo y si alguien lo reconoce o no, es algo que está fuera de mí control. Me interesa mucho más conseguir una buena calidad de trabajo”, declaró el también piloto aviador.