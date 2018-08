El PAN está feudalizado, y hay disputa por sus retazos: Gil Zuarth

-Senador con licencia afirma que el partido se ha “feudalizado” y hay grupos que controlan el padrón; el partido está llamado a ser una alternativa democrática, dice.

El PAN enfrenta la peor crisis en su historia y en este contexto se dio el fin de semana el Consejo Nacional del PAN. Por ello, platiqué con el senador Roberto Gil acerca del futuro del blanquiazul.

Pregunta: Este fin de semana fue el Consejo del PAN. ¿Cómo lo viste?

RGZ: El Consejo Nacional toma la primera decisión del proceso interno que implica la conformación de la Comisión Electoral, nuestro árbitro interno, el INE del PAN, que va a emitir convocatorias, establecer las reglas del juego y arbitrar el proceso de renovación de la dirigencia; esa es la principal responsabilidad que tendrá el Consejo Nacional, así lo marcan los estatutos; además está la deliberación que la propia dirigencia convoque de la pasada elección; pero el acto detonante del proceso interno es la conformación del órgano que organiza el proceso electoral y que también nombra a las comisiones auxiliares en todo el país para renovar las dirigencias estatales. Esta será una jornada electoral concurrente, ya que en 28 de los estados vamos también a renovar las dirigencias locales, porque en tres entidades federativas van a tener proceso electoral y las dirigencias actuales se mantienen.

Pregunta: Por muchos años el PAN fue más democrático, más libre, y a raíz de las reformas que se hicieron con Gustavo Madero se le da una importancia muy fuerte al presidente o a la dirigencia que, además, es quien escoge a los consejeros; o sea, el consejo actual es prácticamente en su totalidad gente de Ricardo Anaya.

RGZ: Antes teníamos una Comisión Electoral que era un órgano fijo y que tenía un plazo específico o un mandato de un determinado número de años y que organizaba todos los procesos internos, tanto los de dirigencias como los de candidatos; es decir, estaba conformado de antemano. A partir de la última reforma estatutaria que provocó Gustavo Madero desaparece nuestro INE interno. El Consejo Nacional, en consecuencia, tiene que nombrar ex profeso a dos, un órgano electoral y, por el otro lado, hicimos una reforma para que las dirigencias fueran electas por el voto directo, universal de los militantes del partido; esto lo que provocó es que con la captura del padrón, que es digamos el vicio interno más llamativo, y con el sistema electoral de decisión soberana de los panistas o de las dirigencias, quien gana la dirigencia, gana la mayoría en el Consejo Nacional, en la Comisión Permanente, la mayoría de todos los órganos internos del partido, incluyendo las comisiones electorales; ésta es la consecuencia institucional de una serie de cambios y dinámicas que se han venido aceptando en el partido en prácticamente ya una década.

Pregunta: Con estos estatutos, prácticamente las decisiones se toman solamente en la cúpula…

RGZ: Lo que sucede es que en aquel momento había un reclamo democrático de los panistas que no estaban decidiendo las candidaturas y tampoco las dirigencias. En una asamblea se plantea la posibilidad de que los militantes eligiesen de manera directa al dirigente; este planteamiento prospera, pero lo que nunca se cuidó fue esta captura del padrón. El proceso democrático en sí mismo no es indebido, no es perjudicial para la vida de una organización como el PAN. El problema está cuando la dirigencia captura el padrón, cuando se lo apropia; la mitad de los panistas, la mitad de los electores que hoy están en el padrón interno los tienen en seis estados; es decir, seis estados, seis liderazgos que controlan el padrón deciden por el partido; se ha feudalizado nuestro partido y eso es como consecuencia de una decisión política de capturar el padrón y utilizarlo como el principal instrumento para la captura del partido.

El dato: E l senador Ernesto Cordero destapó a Roberto Gil para dirigente nacional del PAN.

Pregunta: Llama la atención, porque finalmente perdieron en la elección presidencial; el PAN se desdibujó completamente con esta alianza que se hizo con el PRD, que la verdad fue para dividirse las candidaturas, y ahora están actuando, tanto la gente de Ricardo Anaya como los consejeros, que son gente de él, como si hubieran ganado…

RGZ: En cualquier país democrático del mundo, cualquier partido con sentido de responsabilidad, después de este resultado la dirigencia hubiese renunciado al día siguiente, el resultado fue brutal en términos de retroceso de la representatividad del PAN en nuestro país



Pregunta: Me decías que tienen ahorita menos diputados y senadores que en los años 80…

RGZ: Tenemos menos diputados que cuando se inventaron las pluris, regresamos al nivel de representación de los años 80. Desde 1986 no tenemos este número de legisladores: en el 88 tuvimos poco más de 100, ahorita tenemos poco más de 80; estamos en una situación verdaderamente crítica y es un golpe brutal a la confianza de los ciudadanos. En los 80 competíamos con el viento en contra, contra el partido hegemónico, contra un sistema autoritario y no nos iba tan mal; ahora en democracia, en pluralidad, con un partido que ha gobernado 12 años a nivel federal y que gobierna 50 por ciento de la población a nivel local, regresamos a los niveles de votación de la época pre transicional; es decir, de antes de la transición democrática. No hay manera de defender estos resultados, el golpe anímico y político es absolutamente evidente y cualquiera hubiera esperado que esta dirigencia hubiese hecho una autocrítica, asumido la responsabilidad y convocado a una reconstrucción interna; pero todo parece indicar que van a doblar la apuesta y que su intención es continuar con la captura del partido y volverse a apropiar del partido, aprovechando los vicios que se han ido creando a lo largo de los últimos años en el PAN. Los retazos. Están en la disputa por controlar las últimas pluris. Les importan más los privilegios de lo poquito que queda, que la posibilidad de reconstruir al PAN para que sea un referente de oposición, para que sea el eje del nuevo sistema del partido y que también sea la alternativa a Morena, en un contexto en el cual Morena ha logrado prácticamente concentrar el poder en todos los espacios de decisión: tiene mayoría en el Congreso de la Unión, en las legislaturas de los estados, ha ganado importantes gubernaturas y, por supuesto, la Presidencia. Bajo este contexto, lo que era esperable es que el PAN se pudiera situar rápido y de manera muy clara como la alternativa a este nuevo régimen: pero desafortunadamente hay quienes solamente están pensando en sus privilegios, en quedarse con los retazos de lo que es hoy el PAN, en lugar de entender que si no tiene nuestro país una oposición fuerte, vigorosa y vertical, honorable, la propia democracia mexicana se puede poner en riesgo.

“No veo más que la aspiración de varios de ocupar la silla de Gómez Morín, pero no la intención de recuperar el origen del partido que fundó”

Pregunta: Como están los estatutos del partido se ve muy complicado que los consejeros y toda la gente en la cúpula lo vayan a soltar.

RGZ: Lo que pasa es que están siendo seducidos por la tentación de continuar comiéndose desde adentro el PAN, de monopolizar la organización como si fuera patrimonio personal. Lo que deben entender es que al PAN es el partido más longevo de nuestro país, el partido con mayor tradición democrática, que está llamado a ser la alternativa opositora que le puede poner contención democrática al nuevo régimen encabezado por Morena; ahí es donde ellos deben asumir su responsabilidad. Si el partido sigue en esta ruta se va a marginar de la toma de decisiones en nuestro país, y es muy probable que pronto estemos hablando del vacío de una alternativa opositora en el sistema mexicano de partidos.

Pregunta: ¿Se podría de alguna forma recuperar el partido?

RGZ: Por supuesto, yo creo que hay cosas que se pueden hacer en el corto plazo. Yo diría que hay dos ejes de trabajo: por un lado, una reforma institucional profunda, una reforma estatutaria para corregir todos estos males que nos están matando, empezando por la captura cupular del padrón interno; en segundo, se tiene que replantear su programa, que represente claramente el siglo 21, entender cuál fue el mandato de los ciudadanos y creo que hay un mandato muy claro de empezar a tomar medidas para combatir la desigualdad, no entendida en términos estrictamente de ingresos o patrimonial, sino de concentración de privilegios en pocas manos, la concentración de oportunidades sólo en una parte ya beneficiada de nuestra sociedad; creo que es ahí donde puede empezar a reconstruirse y también a ocupar un lugar en el espacio público; una reforma institucional que nos permita corregir los males y un relanzamiento programático del partido que vuelva a atraer a los ciudadanos a lo que puede ser una alternativa democrática.

Pregunta: Esto parece ser una utopía…

RGZ: Pues todo mundo levanta la mano, todo mundo habla de otras cosas, menos de lo esencial. Yo lo que veo es mucho interés en ser, pero ninguna pretensión de hacer; no veo más que la aspiración de varios de ocupar la silla de Gómez Morín, pero no la intención de una mayoría dentro del partido de recuperar el origen del partido que inventó, que creó, que fundó Gómez Morín.

Reportera, conductora, columnista, entrevistadora y documentalista

