Va Dorados 2-0 a sangre y fuego

Manzaneros KO al campeón

Algodoneros empata la serie

En sábado de lluvia pero de emociones al máximo, los Dorados de Chihuahua tomaron ventaja de 2-0 sobre los Faraones de NCG, mientras Manzaneros de Cuauhtémoc en cuestión de minutos KO 11-1 a Mineros de Parral y Algodoneros de Delicias le empató la serie a los Mazorqueros de Camargo.

Fue así como anoche, se jugó la jornada del segundo playoff del campeonato estatal de beisbol de primera fuerza “Roberto Cadena Velázquez”.

En Cuauhtémoc, Manzaneros y Mineros reanudaron el juego del viernes en el cierre de la séptima entrada, con los locales arriba 7-1, donde jonrón de Manuel Manidabeitia con dos en base los enfiló a un ataque de cuatro carreras para completar el KO en menos de 10 minutos de acción.

Esperando que Tláloc lo permita el segundo de la serie se programó para hoy a las 11:00 horas.

GANA DORADOS BAJO LA LLUVIA

Una lluvia que llegó en la octava entrada, trajo a los Dorados de Chihuahua racimo de seis carreras para imponerse 9-8 en cardiaco final a los Faraones de NCG y así tomar ventaja de 2-0 en el segundo playoff.

Cuadrangular de tres carreras de Luis Bojórquez al abrir el partido y dos anotaciones más en la segunda entrada dieron ventaja tempranera de 5-0 a los visitantes.

Maniatado por el pitcheo del veterano Rubén Darío Saborí, Dorados perdía 6-3 al llegar esa octava entrada.

Saborí dio muestras de cansancio regalo pasaporte al primer enemigo de ese octavo rollo y el alto mando jalo del bullpen al perdedor José Rico.

Pero está Rico no salió en su noche, con la lluvia cayendo sobre el Monumental, permitió sencillo de Orlando Marín y camino a Luis Urbina, dio pasaporte a Jorge Morales para el 6-4, y bateando Esteban Gallardo lanzó piconazo colocándose la pizarra 6-5, caminaron intencional a Gallardo, con Germán Cuevas al bat vino otro wild pitch que empató la pizarra 6-6, finalmente Rico perdió a Cuevas para llenar la casa.

Salió José Rico y en su lugar vino el zurdo Adrián García para enfrentar a Alex Pineda quien pegó su cuarto hit del partido productor de dos carreras y el 9-6 dorado que a la postre cayo en pisa y corre gracias a elevado de sacrificio del emergente Emanuel Rodríguez.

Faraones no dejó de pelear, en la última entrada luego de Víctor Mazón abanicó el tercer strike para el primer out, armo rebelión final a anotar dos veces y llenar la casa pero pasa su mala fortuna, Rolando Zúñiga elevó a lo profundo del jardín derecho donde Alex Salcido hizo fácil el peligroso batazo para consumar el out 27 ante el júbilo de la fanaticada local.

Ganó Pedro Ruiz (1-0) quinto lanzador dorado, con salvamento (4) de Felipe Hernández

ALGODONEROS EMPATA LA SERIE

El pitcheo de los Algodoneros de Delicias espacio apenas siete hits de la artillería de Mazorqueros de Camargo y así anoche se llevó la victoria 6-3.

Con ello la serie del segundo playoff se empató a una victoria por bando.

El ganador Ismael Tijerina (1-1), Isaías Ornelas, Adrián García y Carlos Castañeda (2) que salvo el jugó hicieron las ofertas por los locales.

Jesús Manuel Ceniceros (1-1) sufrió la derrota en cinco entradas y un tercio de trabajo.

Los naranjas inauguraron la pizarra en la segunda entrada, cuando anotó Luis Eduardo García que había dado doblete.

En la cuarta, Erick Sagarnaga produjo con sencillo el 2-0, la visita se acercó 2-1 en el quinto, gracias a productor de Alexis Facundo que dio tres hits en la velada.

Al aprovechar una entrada de cinco pasaportes, Delicias sumó par de carreras en el sexto inning, pero al abrir la fatídica séptima, Mazorqueros se puso 4-3, Miguel Ángulo y Johas Armendáriz cruzaron el plato.

Delicias rápidamente contestó dos carreras al cerrar esa entrada, destacando para el 6-3 jugada suicida ejecuta a la perfección por Iván Gándara.

Sin mayores problemas entre Adrián García y Carlos Castañeda retiraron la octava y novena entrada.

CON KO MANZANEROS CONSUMA PRIMER JUEGO

El conjunto de los Manzaneros de Cuauhtémoc, sellaron en una sola entrada la victoria por la vía del K.O. sobre los Mineros de Parral por marcador final de 11-1 y se ponen adelante en la serie. El segundo partido programado este domingo a las 11 de mañana.

En la tercera reanudación del partido, Manzaneros fabrico rally de 4 carreras en la baja de la séptima, destacando cuadrangular con dos a bordo de Juan Manuel Madinabeitia y después doblete con uno en base de Octavio Armendáriz puso la carrera final del partido en los spike de Luis Nevarez para dejar el marcador 11-1.

Gana Rogelio Gándara en 7 entradas de labor y carga con la derrota Leonel Martínez.

El segundo partido de esta serie, programado a las 11 de la mañana de este domingo. (Prensa: VI zona)

Comentarios

comentarios