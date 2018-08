Martín Chaparro y MORENA respaldan impugnación de González Mocken

La decisión de impugnar la sentencia del Tribunal Estatal Electoral que revoca el triunfo a Javier González Mocken, será respaldada por Martín Chaparro Payán y todas las autoridades del Comité Ejecutivo Estatal de Morena

Aunque en un principio se declaró que Morena pide la anulación de la elección, el equipo de González Mocken y expertos en la materia jurídico electoral decidieron que por una cuestión de ética política se debe impugnar la sentencia antes que solicitar la anulación del proceso, para respetar la decisión de los juarenses que el 1 de julio emitieron su voto.

En ese sentido, Martín Chaparro Payán respalda totalmente el actuar jurídico de Javier González Mocken, de pedir impugnación y no anulación total.

El pleno del Tribunal Electoral resolvió los juicios de inconformidad 247/2018 y sus acumulados 248 y 249 con cuatro votos a favor y uno en contra, no por unanimidad, los cuales interpuso el alcalde independiente por supuestos errores de captura al cruzar datos de las actas de recuento y los resultados del cómputo de votos en 43 casillas, sin considerar que esos mismos errores pueden sumar votos a Morena.El 1 de julio hubo un cambio en todo el país y Juárez no fue la excepción, en la ciudad fronteriza se ganaron 9 de 10 diputaciones locales y la sindicatura por una ventaja abrumadora, por lo que revocar el triunfo de González Mocken con argumentos parciales al aceptar sólo los argumentos de Armando Cabada y no los del candidato de Morena, es un atentado a la democracia.

