Los Patriots parten nuevamente como favoritos en la AFC Este

-Los New England Patriots llegan a la temporada del 2018 como amplios favoritos para ganar su décimo título consecutivo en la AFC Este, sin embargo, la historia podría ser muy diferente en la Conferencia Americana.

New England ha sido un ejemplo de consistencia desde la llegada de Bill Belichick como entrenador en jefe en la temporada del 2000.

Antes de Belichick, los Patriots tenían cuatro títulos divisionales –desde la fusión de NFL y AFL de 1970– y dos apariciones en el Super Bowl sin títulos, con Belichick al frente, New England tiene 15 campeonatos de la AFC Este y cinco victorias en el Super Bowl.

Sin embargo, cada año surge la misma pregunta, ¿cuánto tiempo más seguirán dominando los Patriots? El paso del tiempo ha sido evidente y en algún punto alcanzará a estrellas veteranas como Tom Brady, quien no está exento de golpes y lesiones que podrían cobrarle factura en algún momento como ocurrió con su gran rival Peyton Manning.

A continuación, te presentamos las cinco interrogantes que deben responder los Patriots en la temporada regular del 2018:

¿Perderán los Patriots algún día la corona de la AFC Este?

Sí, el destino de todas las rachas es llegar a su final en algún momento, no obstante, el éxito de New England en su división está relativamente asegurado por lo menos dos temporadas más.

De no ser por los Patriots, la AFC Este sería una de las peores divisiones de la NFL. Los Miami Dolphins siguen en busca del mariscal de campo que tome el lugar que dejó vacío Dan Marino y podrían tardar un rato más en encontrar alguien con la capacidad para dar estabilidad a la posición. Los New York Jetsson un desastre constante, parecían enfilarse por un buen camino bajo la dirección de Rex Ryan en el 2009 y 2010 antes de volver a desaparecer y ahora están llenos de huecos a ambos lados del balón. Los Buffalo Bills tampoco tienen una gran presencia en la posición de mariscal de campo por el momento aunque podrían haber encontrado oro con el novato Josh Allen.

Ahora bien, los problemas son de sus rivales, no de los Patriots, la única preocupación de New England debe ser seguir ganando para asegurar su boleto a los playoffs en la mejor posición posible y nadie se los evitará en su división en el futuro cercano.

¿Cuántas temporadas le restan a Tom Brady en New England?

Brady acaba de cumplir los 41 años de edad y su cuerpo parece el de un jugador al menos una década más joven.

Pero no debemos engañarnos, por más que Brady desee jugar hasta los 45 años en algún punto el tiempo le comenzará a cobrar factura como ocurrió recientemente con Manning y Brett Favre.

No es que sea imposible llegar a esa barrera para Brady –quien cuida su cuerpo y entrena en un alto nivel– ya hace una década vimos a Vinny Testaverde jugar como titular hasta los 44 años de edad con los Carolina Panthers aunque sólo ganó dos partidos.

Brady tiene dos años más contrato y debemos esperar que lo cumpla, eso significa jugar hasta los 43 años, más allá de eso creo que ya no lo veremos en la NFL.

¿Cuántas temporadas le restan a Bill Belichick en New England?

Sin duda, Belichick es el entrenador en jefe más ganador de la historia moderna y su récord le permitirá ingresar al Salón de la Fama más pronto que tarde.

En el pasado, Belichick ha dejado en claro que los récords no son una obsesión para él, así que no esperemos verlo dirigiendo 40 años como George Halas (actualmente tiene 24) ni tampoco tratar de igualar el porcentaje ganador de John Madden de .759 (.679), sin embargo, me parece que una interrogante podría obligarlo a quedarse un tiempo más en New England.

Dicho lo anterior, para responder a esta pregunta tengo remitirme primero a la anterior.

En mi opinión, Belichick se quedará al menos dos años más tras la partida de Brady para demostrar que puede mantener a los Patriots como contendientes sin su mariscal de campo estelar. Si lo consigue, la percepción de Belichick como el entrenador en jefe más grande de la historia recibirá un gran impulso.

¿Cambiará la estrategia del “backfield por comité” con la llegada de Sony Michel en la primera ronda del draft?

La fórmula de “corredor por comité” ha sido un éxito para New England en el pasado y no hay razón para cambiarla ahora.

Sony Michel no es el primer corredor reclutado en la primera ronda del draft por los Patriots, en el 2006 llegó Laurence Maroney, quien compartió acarreos con Corey Dillon.

Lo siento por aquellos que tenían planeado tomar a Michel en su draft de Fantasy Football esta temporada, pero el novato dividirá acarreos con Rex Burkhead, Brandon Bolden, Mike Gillislee, James White o Jeremy Hill, los corredores que se mantengan en la plantilla.

¿Quién tiene las mejores posibilidades de interponerse en el camino de New England hacia otro Super Bowl?

La pregunta de cada año recibirá –probablemente– la respuesta de cada año: los Pittsburgh Steelers.

La temporada pasada, los Steelers se quedaron a una polémica decisión –pero al final justa– de arrebatar el sembrado N° 1 a los Patriots en su enfrentamiento de temporada regular cuando el ala cerrada Jesse James no completó el proceso de recepción y se anuló la que habría sido la recepción de anotación de la victoria, permitiendo no sólo que New England se llevara el triunfo sino que asegurara recibir la postemporada en el Gillette Stadium, que es una auténtica fortaleza.

El talento de Pittsburgh es considerable, en la ofensiva el tridente del mariscal de campo Ben Roethlisberger, el corredor Le’Veon Bell y el receptor abierto Antonio Brown los coloca como una amenaza constante y su defensiva plagada de talento tiene las herramientas para frenar a Brady y compañía.

Atrás de los Steelers están los Jacksonville Jaguars (que llegaron al Juego por el Campeonato de la AFC el año pasado y estuvieron cerca de ganarlo) como la amenaza más seria en la conferencia.

ESPN

