‘La Juve es un club diferente, todos son como una familia’: Cristiano Ronaldo

-El capitán de la selección de Portugal se manifestó listo para el arranque del futbol italiano con su nuevo equipo.

Desde que llegó a Italia Cristiano Ronaldo se ha mostrado feliz y en una entrevista para su club el portugués comentó: “Me siento genial, todo ha ido muy bien desde mi llegada, con el recibimiento de los fans, de toda la gente del club, me siento feliz y contento de estar aquí”.

La Juventus está por lanzar un nuevo canal oficial del club que podrá verse a través de Netflix o por suscripción mensual y Ronaldo estuvo presente fue ahí donde pudo expresar cómo es su sentir tras sus primeras semanas en el club bianconero: “Este club es diferente, todas las personas son muy amables, también los aficionados, son como una familia, eso lo he sentido desde el principio, lo agradezco y quiero hacerles felices”.

También recordó que tras su golazo de chilena en los cuartos de final de la pasada Champions, los aficionados de la Juve le aplaudieron su gran gesto técnico y que fue determinante para que decidiera fichar con el cuadro italiano: “Nunca había marcado ese gol y era muy importante para mí; escuchar que todo el estadio me aplaudía fue increíble, me sorprendió y me hizo tener más cariño a la Juventus desde entonces”, “los pequeños detalles como ese son importantes en las grandes decisiones”.

A pocos días de que de inicio la Serie A, el ex merengue se mostró impaciente por tener sus primeros minutos en el futbol de Italia: “Espero adaptarme muy rápido pero no estoy preocupado, esto es un desafío para mí y me encantan los retos”.

Publimetro

Comentarios

comentarios