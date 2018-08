Vicente Fernández: ‘No dejen de quererme’

-El Charro de Huentitán apuesta por la música romántica y respetuosa para dedicar a la novia y a las mamás.

Difícilmente don Vicen­te Fernández dejará de dar noticias.

Porque una cosa es que se haya retirado de los escena­rios con un concierto magno y gratuito en el Estadio Az­teca el pasado 16 de abril de 2016 y otra que deje de ha­cer lo que más ama en este mundo: cantar sus ranche­ras a toda la gente y familia que lo rodea.

“El día que me retiré en el Estadio Azteca les dije que sería de los escenarios, pero que seguiría graban­do mis videos y cantando en mi compañía para que uste­des no dejarán de quererme y me olvidaran.

Yo tenía muchas ga­nas de grabar un álbum con tres rancheras y nueve bo­leros muy antiguos pero que les van a encantar: Mi últi­mo fracaso, No me platiques más, Háblame, Rayito de Sol y En la cárcel de tu adiós…”, dice el Charro de Huenti­tán a su compañía diquera Sony Music México con mo­tivo del lanzamiento del dis­co Más romántico que nunca, que incluye 12 canciones con nueve videos ya disponibles desde hoy.

Y don Vicente se detie­ne un momento a cantar un pedacito de Nunca, nunca, nunca, autoría de Ignacio Fer­nández Esperón Tata Nacho, y la cantó porque olvidó el tí­tulo de la pieza.

El título y el objetivo de este material tiene un firme y especial propósito:

“Estas 12 canciones están hechas para llevarle serena­ta a las novias o para rega­larle a las mamás, porque no son canciones que hablen de sexo o majaderías, son te­mas muy lindos de tantos y tantas compositores, que yo digo que no hay composito­res buenos, sino canciones buenas.

He tenido la oportuni­dad de que todos mis amigos me han dado la oportuni­dad de echárselas a perder”, se sinceró el jalisciense de 78 años.

Justo en la portada del ma­terial, Chente luce su incansa­ble sonrisa y un bello traje de charro mexicano, recargado sobre el madero de un corral… y justo de fondo aparecen pastando animales domés­ticos. Una atmósfera familiar como la que tiene en su ran­cho Los Tres Potrillos, donde tiene caballerizas llenas de equinos.

Después cuenta que en sus más de 50 años de trayecto­ria ha trabajado sólo con tres productores: Gilberto Parra, también autor de Amor de los lobos, ya fallecido; Federi­co Méndez, creador de Por tu maldito amor, y quien se qui­tó la vida por una decepción amorosa.

Y el tercero también murió recientemente.

Hace ocho días me dan la noticia de que Pedro Ramí­rez también había fallecido, y yo ya andaba preparan­do lo de los videos y no pude estar con él en la funeraria, acompañándolo, pero lo trai­go aquí adentro a él y a su familia”, agregó.

Vicente Fernán­dez agradeció el apoyo de los fans y de todo corazón pi­dió oraciones para las familias de los tres hombres que lo apoyaron durante toda su carrera.

Su actual productor es Ja­vier Ramírez, con quien espe­ra trabajar muchos años más.

El primer sencillo de este disco es En la cárcel de tu adiós, cuyo videoclip fue es­trenado hace menos de un mes y ya cuenta con más de 6.2 millones de reproduc­ciones en su canal oficial de YouTube.

En él, el Charro de Huentitán apa­rece cantando con un caballito y una botella de tequi­la, para ahogar las penas, como mu­chos de los mexi­canos lo han hecho a lo largo de tantas décadas.

El disco contiene 12 temas, pero el DVD no incluye No me platiques más, Ojos tristes ni Los verdaderos hombres.

Excélsior

Comentarios

comentarios