Nadia Siqueiros: estoy a favor de la vida

La Diputada local del PAN, Nadia Siqueiros, expresó su beneplácito por la votación en contra de la despenalización del aborto en el senado de Argentina, ya que, dijo, “no se puede legislar en contra de la vida”.

“Me parece correcto lo que hizo el senado de Argentina al votar en contra de esta propuesta, yo estoy a favor de la vida, hubiera sido un grave error permitir su despenalización”, indicó.

La legisladora agregó que la responsabilidad de todo servidor público es el de velar por la vida, por lo que consideró necesario que los funcionarios de nuestro país y específicamente de Chihuahua aprendan de la experiencia del país sudamericano que dijeron no al aborto.

Agregó que en México existe una tentativa para su despenalización, situación que considera peligrosa porque, “se está decidiendo por la vida de alguien más”, señaló.

“Considero que en México debemos seguir los pasos de los senadores argentinos y evitar que se despenalice el aborto en nuestro país. No podemos jugar con la vida, porque si una célula es vida en otro planeta, porque no puede serlo un embrión, así como lo manejan las personas a favor del aborto mencionando que no es vida”, concluyó.

