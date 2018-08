Transportistas quieren seguir brindando mal servicio a la ciudadanía: Laura Marín

Luego de que una vez más los concesionarios se mostraran renuentes a discutir el anteproyecto de la Ley de Transporte para el estado, la Diputada Laura Marín Franco señaló que los transportistas quieren seguir ofreciendo un mal servicio a la ciudadanía.

“No entendía por qué los concesionarios se negaban a discutir, pero ahora sé que lo que quieren es seguir dando un servicio malo a la ciudadanía, no están dispuestos a mantener en buenas condiciones sus unidades y a concientizar a los choferes para otorgar un viaje seguro al usuario”, dijo.

La legisladora añadió que los transportistas quieren ganar sin ofrecer nada a cambio, incluso perjudicando al medio ambiente. “Lo único que quieren es ganar para ellos, no piensan en un beneficio para la sociedad. La ley plantea beneficios para todos: usuarios, transportistas y medio ambiente”.

Marín Franco indicó que se está buscando una ley que asegure un transporte digno, seguro y ecológico. Un transporte que la ciudadanía prefiera utilizar por encima de su vehículo personal para reducir contaminantes, pero, dijo, “con esas chatarras de camiones, obviamente la ciudadanía optará por transportarse en su propio automóvil”.

La legisladora agregó que esta situación ya superó al absurdo, “ya no saben ni que inventar para no discutir la ley, se quejan de que no se le invitó de manera formal, pero esto ya es muy absurdo, lo que quieren seguir con sus viejas unidades que contaminan y que ponen en riesgo a los usuarios”, sentenció.

