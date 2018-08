Televisa desvió millones para el pago de sobornos a la FIFA

La demanda acusa a Televisa y a dos personas, Emilio Azcárraga Jean, ex presidente de la empresa, y a su ex jefe financiero, Salvi Folch, de saber e ignorar irresponsablemente que millones de dólares eran desviados de la compañía para pagar sobornos.

La demanda de 70 páginas presentada por miembros del plan de pensiones del Colleges of Applied Arts & Technology, que poseen acciones de Televisa (cotizadas en la bolsa de Nueva York), exige a la empresa una compensación financiera y reclama que la acción sea aceptada como colectiva.

Uno de los acusados en el juicio de corrupción de la Fifa, el argentino Alejandro Burzaco, ex dueño de la empresa Torneos y Competencias, señaló durante el proceso que Televisa –junto con su firma y al gigante brasileño Globo– pagó 15 millones de dólares al jerarca argentino de la federación de futbol, Julio Grondona (fallecido en julio de 2014), para hacerse con los derechos para Latinoamérica de los Mundiales 2026 y 2030.

La demanda señala un pago de 7.25 millones de dólares en 2013 de la filial suiza de Televisa a Torneos, que luego habría pagado a Grondona ese dinero.

La existencia de Mountrigi fue revelada por The New York Times el 26 de octubre de 2017. El mismo día Emilio Azcárraga Jean y Folch renunciaron a sus puestos.