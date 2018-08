IMSS Prospera se une a la lactancia materna

Dentro del marco de la celebración del Día Mundial de la Lactancia Materna, la Delegación estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Chihuahua, llevó a cabo la promoción de los beneficios de esta importante práctica en los tres Hospitales Rurales que actualmente conforman el Programa IMSS Prospera, los cuales están ubicados en la zona serrana.

Personal de diversas áreas de estas unidades médicas su sumaron a la tarea de concientizar a la población de las diversas comunidades de los municipios de Batopilas, Morelos, Balleza, Guadalupe y Calvo, Urique, Ocampo y Bocoyna sobre las ventajas de la lactancia materna, tanto para el niño como para la madre.

El gerente delegacional del Programa IMSS Prospera, doctor Roberto García Basurto, destacó que de manera permanente se llevan a cabo acciones de promoción de y seguimiento en la atención y cuidados maternos e infantiles; sin embargo, resaltó que en la semana del primero al 7 de agosto se intensificó la difusión de las bondades de esta práctica.

“Para nosotros, la lactancia materna ha sido un proyecto trascendental. Desde 2013 se ha capacitado al personal de las tres unidades rurales del Programa IMSS Prospera (Hospital Rural No. 26 de Guachochi, el Hospital Rural No. 18 de San Juanito y el Hospital Rural No. 36 de Valle de Allende) en las iniciativas de este importante tema en beneficio de los niños y niñas de las comunidades serranas en donde actualmente se tiene cobertura”, indicó.

Asimismo, informó que en el marco de esta conmemoración a las beneficiarias de este esquema de atención en proceso de gestación y aquellas con recién nacidos se les brindó la orientación necesaria, destacando que la mejor manera de iniciar la nutrición de un individuo es alimentándolo al nacer con la leche materna.

El doctor García Basurto señaló que también durante esa semana se hizo hincapié en que no hay fórmula alguna que pueda sustituir el beneficio que brinda esta alimentación y se destacó que el mejor regalo que la madre puede dar al recién nacido es la lactancia.

Finalmente, señaló que de manera permanente el Instituto Mexicano del Seguro Social orienta a la madre respecto a las técnicas para estimular el amamantamiento y sus beneficios, por lo que las exhorta a que acudan y reciban información útil y de primera mano sobre el cuidado de la salud del binomio: madre-hijo.

