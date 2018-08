El Senado rechaza legalizar el aborto: crónica del día que dividió a Argentina

-Resultado de la votación: 31 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, de un total de 72 escaños. El proyecto no se podrá volver a discutir en el Congreso hasta el 1 de marzo de 2019.

Aunque las manifestaciones son algo común en la ciudad de Buenos Aires, a principios de año hubo una que fue diferente. Una agrupación llamada Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llamó a protestar frente al Congreso. El 19 de febrero lograron juntar unas 5.000 personas y encendieron la mecha de un debate que ha estado a punto de cambiar la historia de Argentina.

Después de la manifestación, y tras una fuerte campaña de apoyo en redes, el presidente Mauricio Macri se declaró “pro-vida” públicamente, pero habilitó el debate en el Congreso e instó a que sus legisladores votaran a conciencia. Algo que ha sido visto por algunos sectores de la oposición como un acto de “distracción” y oportunismo político en un año malo para la economía argentina. De cualquier forma, el tema entró en la agenda de Diputados y cumplió su primer hito: el proyecto había sido presentado 7 veces en los últimos 13 años, siempre sin poder pasar de la mesa de entrada.

El 14 de junio la cámara baja aprobó un proyecto que prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. El debate ha durado dos meses, que incluyeron 738 intervenciones de figuras destacadas, como curas, periodistas, científicos y médicos. Anoche el proyecto se quedó en el Senado, pero ha ganado terreno, y podrá ser presentado nuevamente el año que viene.

Desde el día anterior se sentía en Buenos Aires el movimiento de carpas, toldos y buses que llenaron la ciudad de caras nuevas. Pañuelos celestes en contra y pañuelos verdes a favor del aborto tiñeron las calles. Los bandos se repartieron la Plaza de los Dos Congresos, y el Gobierno de la Ciudad dispuso un enrejado metálico entre ambos, plasmando la nueva grieta que divide a la sociedad argentina.

Media tarde. Van 7 horas de sesión y la calle está en movimiento. Llegar al extremo sur del Congreso, donde se ubica el “lado celeste”, no es complicado. Desde la avenida 9 de Julio se pueden hacer varios metros sin encontrar dificultades para caminar.

Al final de la calle la situación cambia: la gente se agolpa frente a un escenario rodeado de puestos de comida. En este lugar el cura Gastón Funes de la Diócesis de San Rafael, Mendoza, acepta contar a El Confidencial cómo llegó hasta allí: “Vivimos a 900 km de Buenos Aires, pero vinimos a proteger las dos vidas junto a un grupo de fieles, acabamos de llegar”.

“Esperemos que los senadores no se dejen presionar por los medios de comunicación que no muestran lo que pasa en el interior del país, donde la militancia por la vida ha sido muy fuerte”, remata Funes.

Al fondo se divisa una estructura color rosa pálido. Es el famoso feto gigante conocido por este sector como “el bebito” que aparece en todas las manifestaciones “pro-vida” de la capital argentina. A pocos metros un grupo de jóvenes arma un rosario con globos de helio.

La reja termina a la altura de la plaza, dejando varias intersecciones abiertas. Con la precaución de quien cruza una frontera, los manifestantes que pasan de un lado al otro se escudriñan y se miran con recelo.

Sobre la Avenida de Mayo, ya del lado “verde”, se escuchan proclamas feministas en el aire. “Vamos a quedarnos hasta la noche, cuando se resuelva”. Silvina es docente y está con dos niños pequeños en una carpa tipo iglú sobre la calle. “Soy maestra de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) en una escuela católica. Noto que los chicos están muy desinformados en cuanto a

ducación Sexual, la mayoría busca las respuestas en la escuela y en internet”, relata.

Grupos de mujeres se encuentran y se abrazan en las calles del Congreso. Saben que ha sido su militancia lo que las trajo hasta este día.

Aunque las manifestaciones son algo común en la ciudad de Buenos Aires, a principios de año hubo una que fue diferente. Una agrupación llamada Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito llamó a protestar frente al Congreso. El 19 de febrero lograron juntar unas 5.000 personas y encendieron la mecha de un debate que ha estado a punto de cambiar la historia de Argentina.

Después de la manifestación, y tras una fuerte campaña de apoyo en redes, el presidente Mauricio Macri se declaró “pro-vida” públicamente, pero habilitó el debate en el Congreso e instó a que sus legisladores votaran a conciencia. Algo que ha sido visto por algunos sectores de la oposición como un acto de “distracción” y oportunismo político en un año malo para la economía argentina. De cualquier forma, el tema entró en la agenda de Diputados y cumplió su primer hito: el proyecto había sido presentado 7 veces en los últimos 13 años, siempre sin poder pasar de la mesa de entrada.

El 14 de junio la cámara baja aprobó un proyecto que prevé la interrupción voluntaria del embarazo hasta la semana 14. El debate ha durado dos meses, que incluyeron 738 intervenciones de figuras destacadas, como curas, periodistas, científicos y médicos. Anoche el proyecto se quedó en el Senado, pero ha ganado terreno, y podrá ser presentado nuevamente el año que viene.

Así está legislado el aborto en Argentina ahora (y al menos hasta dentro de un año) TAMARA FARIÑAS En junio el Parlamento dio su ‘luz verde’ a la despenalización del aborto, en una ajustada votación. El Senado de Argentina lo ha tumbado, por lo que no se podrá presentar hasta dentro de un año

Desde el día anterior se sentía en Buenos Aires el movimiento de carpas, toldos y buses que llenaron la ciudad de caras nuevas. Pañuelos celestes en contra y pañuelos verdes a favor del aborto tiñeron las calles. Los bandos se repartieron la Plaza de los Dos Congresos, y el Gobierno de la Ciudad dispuso un enrejado metálico entre ambos, plasmando la nueva grieta que divide a la sociedad argentina.

Media tarde. Van 7 horas de sesión y la calle está en movimiento. Llegar al extremo sur del Congreso, donde se ubica el “lado celeste”, no es complicado. Desde la avenida 9 de Julio se pueden hacer varios metros sin encontrar dificultades para caminar.

El ‘lado celeste’ de la Plaza, donde se concentran los manifestantes antiaborto (V. Furlan)

Una plaza, dos trincheras

Al final de la calle la situación cambia: la gente se agolpa frente a un escenario rodeado de puestos de comida. En este lugar el cura Gastón Funes de la Diócesis de San Rafael, Mendoza, acepta contar a El Confidencial cómo llegó hasta allí: “Vivimos a 900 km de Buenos Aires, pero vinimos a proteger las dos vidas junto a un grupo de fieles, acabamos de llegar”.

“Esperemos que los senadores no se dejen presionar por los medios de comunicación que no muestran lo que pasa en el interior del país, donde la militancia por la vida ha sido muy fuerte”, remata Funes.

Al fondo se divisa una estructura color rosa pálido. Es el famoso feto gigante conocido por este sector como “el bebito” que aparece en todas las manifestaciones “pro-vida” de la capital argentina. A pocos metros un grupo de jóvenes arma un rosario con globos de helio.

La reja termina a la altura de la plaza, dejando varias intersecciones abiertas. Con la precaución de quien cruza una frontera, los manifestantes que pasan de un lado al otro se escudriñan y se miran con recelo.

Sobre la Avenida de Mayo, ya del lado “verde”, se escuchan proclamas feministas en el aire. “Vamos a quedarnos hasta la noche, cuando se resuelva”. Silvina es docente y está con dos niños pequeños en una carpa tipo iglú sobre la calle. “Soy maestra de sexto y séptimo grado (11 y 12 años) en una escuela católica. Noto que los chicos están muy desinformados en cuanto a Educación Sexual, la mayoría busca las respuestas en la escuela y en internet”, relata.

Grupos de mujeres se encuentran y se abrazan en las calles del Congreso. Saben que ha sido su militancia lo que las trajo hasta este día.

Partidarios de la reforma legal para despenalizar el aborto posan para la cámara (V. Furlan)

Más allá de la brecha generacional

Algo en el cielo obliga a todos a mirar para arriba. Se trata del rosario “volador” que estaban armando del otro lado. “Quiero llorar”, se escucha medio en chiste y medio en serio del lado pro-aborto.

“Me llamo Micaela, tengo 20 años y defiendo la ley porque en mi familia hubo muertes por aborto. Es una ley que las mujeres necesitamos, no puede haber tanta hipocresía”, dice una joven con los labios pintados de verde. A su lado Bruno, de 19, sostiene que apoya la campaña porque no ha podido “mirar para otro lado”.

Sin embargo, no sólo el lado “verde” tiene caras jóvenes. Milagros y Camila cuentan que vinieron en transporte público desde Villa Celina, un distrito bonaerense a varios kilómetros del Congreso Nacional. “Tengo 15 años y apoyo a la vida porque Dios dio vida y no muerte. Aunque sea tu cuerpo, no se puede decidir sobre el bebé”, dice una de ellas resuelta.