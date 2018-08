Él es Alfredo y “Susy” la perrita migrante” que buscan el “Sueño Americano”

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 9 de agosto del 2018.- Él es Alfredo Fernández y su perrita “Susy” de un año y dos meses quienes viajan desde Ecatepec, Morelos, con la finalidad de volver a cruzar a los Estados Unidos en busca del “Sueño Americano”, para ellos no importa la distancia, ni la lluvia, el sol, la idea es llevar hasta la Unión Americana para poder reencontrarse con su familia.

“Susy” acomodada firmemente en el hombro de Alfredo va junto a su amo disfrutando del paisaje chihuahuense en medio de miradas atónitas de las personas que los ven deambular por las principales calles de la ciudad del estado.

La perrita lleva unos lentes de sol al igual que Alfredo y ambos caminan en medio del bragado sol chihuahuense que no persona ni a pobres ni ricos, su piel bronceada demuestra el paso de la travesía que ha realizado desde el estado de Morelos hasta estas tierras norteñas.

“Donald Trump ha sido el peor presidente de la historia me deportó después de permanecer 35 años en los Estados Unidos”, narró Alfredo, quien destacó que tanto sus hijos y nietos se encuentran allá en espera de que él regrese para reunirse con él.

“Se me ha hecho muy duro estar un año y tres meses aquí en México, con la única compañía de su niña Susy” como nombra a su perrita a quien por diversas causas en el sistema de transporte no lo suben, en muchas ocasiones le quieren dejar a su mascota en una caja de seguridad, situación por la que él ha preferido viajar en el tren carguero.

“Ya la pienso viajar en el tren porque van dos veces que me caigo, gracias a Dios que no me he roto una pierna o una mano, e incluso no me he matado, porque la Bestia es el carnicero más grande del mundo”, dijo.

