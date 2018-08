Padre de Nahuel tunde a Caixinha con una caricatura

-Jorge Guzmán, padre del ‘Patón’, cuestionó los pocos logros deportivos que ha tenido el estratega celeste en su trayectoria.

Un nuevo capítulo se agregó al pleito entre Nahuel Guzmán y Pedro Caixinha luego de que el padre del arquero de Tigres “saltara” por su hijo y criticara al entrenador de Cruz Azul mediante una caricatura.

Además del cartón que fue exhibido en diario El Horizonte, el cual muestra a Caixinha con una máscara, Jorge Guzmán escribió una dura crítica contra el luso, pues consideró que éste no ha ganado nada deportivamente.

“Caixinha no considera a Tigres un equipo grande porque dice que no tiene historia… y es el error mayor que comete, porque en todo caso, él viene sin demasiada historia; no ha tenido como deportista ningún logro, no tiene nada de malo, pero nos tiene que hacer reflexionar y hacer pensar, ser más modestos a la hora de opinar”, escribió el caricaturista.

Y agregó: “Está bien que tenga una postura que parece seria, que al periodismo le parece adecuada, pero no alcanza la postura para rellenar, por eso trabajo en las caricaturas que son una exageración de rasgos, lo que veo de parte del técnico del Cruz Azul es una exageración de sus rasgos. Le he dibujado una máscara, es algo que utilizamos todos para pasarlo lo mejor posible, una máscara que tiene que ver con lo cultural, lo social, la educación familiar…”.

Recordemos que Caixinha aseveró en la previa del choque entre cementeros y universitarios, que los segundos no eran un equipo grande ya que, pese a los títulos que han obtenido, les faltaba historia y afición a nivel nacional e internacional.

En consecuencia, Nahuel irrumpió durante la conferencia de prensa que Pedro ofreció posterior al duelo ocurrido el sábado pasado, ahí lo llamó “bobo” e “irrespetuoso”.

