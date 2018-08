México votó por un Estado de derecho: AMLO

Luego de recibir la constancia de mayoría que lo reconoce como Presidente electo por parte del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Fedración, Andrés Manuel López Obrador destacó que millones “desean poner fin a la corrupción y la impunidad”, por lo que se habrá de “erradicar la violencia y reformular la politica de seguridad”.

En su discurso, el tabasqueño dijo que “la gente votó para que exista un verdadero Estado de derecho

el cual requiere fin a las imposiciones y a los fraudes electorales”.

Ofreció al Poder Judicial, y a todos los integrantes de entidades autónomas del Estado “que no me entrometeré de manera alguna en las resoluciones que sólo a este poder compete. En el nuevo gobierno el Presidente de la República no tendrá palomas mensajeras ni halcones amenazantes. Ninguna autoridad de imapartir justicia será objeto de presiones”.

