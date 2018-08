“Me siento con mayor plenitud”, Martín Cauteruccio

-El delantero afirmó que este Cruz Azul es uno de los grupos más unidos en que ha estado.

Cruz Azul ya ha sacado la mejor versión de Martín Cauteruccio. Tras un año y medio en el futbol mexicano, el atacante charrúa vive su momento más dulce en La Máquina. Desde su arribo para el Clausura 2017, Caute no había pasado por un momento más pleno que por el que transita ahora. Seis goles en sus últimos siete partidos oficiales con Cruz Azul así lo demuestran.

“Me siento en mayor plenitud y muy bien. Desde que llegué he tenido altibajos, varias lesiones y eso me ha marginado un poco, pero lo importante es el ahora, el cómo estoy ahora y cómo se encuentra el equipo, que va por muy buen camino.

“Desde que llegué a México he tenido un gran crecimiento a todos los niveles y un enorme desafío en mi carrera; estar en un equipo grande, en el que se saben los objetivos cada campeonato: la obligación de ser campeón, de ganar cada partido y de demostrar por qué Cruz Azul es un equipo grande”, señaló Caute en charla con RÉCORD.

En la campaña en curso, la unión y el compañerismo es algo que predomina en el plantel celeste, el cual se da el tiempo de realizar actividades extra cancha, tales como convivencias no sólo entre jugadores, sino entre las familias y amigos de estos, hecho que ha sumado a favor de los objetivos de La Máquina.

“Este es uno de los grupos más unidos en los que he estado. Me tocó también en Uruguay, obviamente somos diferentes culturas, pero dentro del tiempo que he estado en México este es un momento en el cual hemos estado más unidos, más juntos”, aseguró Martín.

Y es que desde el inicio del presente certamen, la afición celeste ha dado muestras de una confianza e ilusión renovados a favor de su equipo, algo que Cauteruccio espera que se mantenga para continuar por el mismo rumbo exitoso.

“La afición debe seguir siendo cOmo lo han sido hasta ahora; apoyando incondicionalmente. Eso es algo que siempre lo destaco y que me parece totalmente beneficioso para el equipo, el apoyo constante de la gente, el mirar hacia fuera y ver en cada cancha y partido que está lleno de gente azul”, apuntó.

Récord

Comentarios

comentarios