El Madrid sube su valor de mercado pese a irse Cristiano

-Tras la marcha de Cristiano a la Juventus, el conjunto blanco ha aumentado su valor de mercado en 4,8 millones de euros, según Transfermarkt.

No todo son malas noticias en el Real Madrid. Es más, a tenor de los datos facilitados por Transfermarkt, no hay motivos en la Casa Blanca para caer en el desánimo. Y es que pese a que la salida de Cristiano Ronaldo cayó como una bomba en Chamartín, el valor de mercado del Real Madrid no ha hecho sino aumentar.

A priori parece increíble que la salida de Cristiano, cuyo valor de mercado es de 100 millones de euros para Transfermarkt, no afecte al valor de mercado global del equipo blanco. Y no sólo eso, ya que el Madrid ha pasado de tener un valor de 952,5 M€ a uno de 957,3 M€, tras la última actualización en Transfermarkt (30 junio). O lo que es lo mismo: ha aumentado su valor de mercado en 4,8 millones de euros tras el adiós del crack portugués.

Entre las razones que explican este fenómeno tenemos a los futbolistas que se han revalorizado en el tramo final de la pasada temporada. Los casos más llamativos son los de Varane, Nacho y Bale. El francés, tras la conquista de su primer Mundial con Francia, ha pasado de tener un valor para Transfermarkt de 70 a 80 M€. El central español también se ha asentado como multiusos de lujo en la zaga blanca,aumentando su valor hasta los 35 M€ (30 tras la Decimotercera). El aumento de valor del galés, pese a no disputar el Mundial, se debe a la magnífica final de Champions que ayudó al Madrid a conquistar la Decimotercera, pasando de 80 a 90 M€.

En un segundo plano, la llegada de jóvenes promesas al Real Madrid durante este mercado han hecho que éstas se hayan visto revalorizadas. Son los casos de Odriozola, que ha pasado de valer 25 millones en la Real Sociedad a 30 en el Madrid; de Lunin, de 3,5 M€ a 8,5 tras firmar con los blancos; y Raúl de Tomás, cuya fantástica temporada en el Rayo Vallecano (récord de goles y ascenso incluido) le ha valido un aumento de valor de 3 a 6 millones de euros.

A falta de fichajes de renombre que cierren la plantilla de cara a la próxima temporada (Courtois, Hazard, Lewandowski, Cavani…) y que el equipo empiece a coger ritmo de competición (perdió en su estreno de pretemporada con el Manchester United) parece haber vida en el Madrid más allá de Cristiano…

