El Príncipe Harry está muy preocupado con Meghan Markle

-El no haber podido proteger a su esposa del acoso de los medios tiene al príncipe muy decepcionado.

El Príncipe Harry está muy preocupado con el acoso y seguridad de su esposa Meghan Markle. Según la revista Vanity Fair, el interés en la familia real, y en particular en los recién casados ​​Meghan Markle y Príncipe Harry, nunca ha sido más alto, y esto tiene al hermano de William bastante incómodo con la obsesión de los medios por sus vidas.

La corresponsal sobre asuntos de la realeza, Katie Nicholl, afirmó que los Duques de Sussex ‘están ansiosos por un descanso del centro de atención’.

“[Harry] se preocupa porque hay demasiada histeria alrededor de Meghan”, revela una fuente a Nicholl, señalando que Harry tiene una relación poco cordial con los medios, una desconfianza que deriva, en parte, de la creencia del Príncipe de que la prensa mató a su madre, la Princesa Diana, quien murió trágicamente en 1997, después de que su automóvil, que estaba siendo perseguido por los paparazzi, se estrelló contra una pared en un tunel (aunque más tarde se reveló que el conductor estaba ebrio).

En los primeros días de su relación con Meghan Markle, Harry emitió una declaración sin precedentes en la que pedía a la prensa que retrocediera y dejara de acosar a su entonces novia.

“El príncipe Harry está preocupado por la seguridad de la Sra. Markle y está profundamente decepcionado de que no haya podido protegerla. No es correcto que después de unos meses de una relación con él, la Sra. Markle deba ser sometida a semejante tormenta (…) Él sabe que los comentaristas dirán que este es ‘el precio que tiene que pagar’ y que ‘esto es parte del juego’. Él no está de acuerdo, no es un juego, es su vida y la de él”.

Según Harry, él y Meghan se mantendrán muy alejados de los medios:

“Los príncipes son personas muy privadas y han hecho todo lo posible por mantener a raya a la prensa desde la muerte de su madre”, dijo a Nicholl la editora real, Camilla Tominey.

“Son extremadamente protectores con sus esposas y familias y harán cualquier cosa para evitar una repetición de los años 1980 y 1990 cuando sintieron que la Princesa Diana fue perseguida”, añadió.

