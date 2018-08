Barça aún no cierra el mercado de fichajes y piensa en Pogba

-El FC Barcelona fichó a Malcom por sorpresa y ató, también por sorpresa y de repente, a Arturo Vidal. Ambos se sumaron a Lenglet y a Arthur y, también, al joven lateral senegalés Wagué, quien de entrada deberá comenzar su aprendizaje en el filial… Pero en el Camp Nou no se da por concluido el mercado.

“Estamos abiertos a mejorar nuestro equipo en el plazo que estimemos oportuno. No sabemos lo que va a ocurrir y seguimos preparados para todo”, advirtió, aún en Estados Unidos, Ernesto Valverde, quien dejó claro que hasta el último día de mercado “sería absurdo descartar nada”.

¿Cuál es el mensaje del entrenador azulgrana? El que se adivina o sospecha, de acuerdo también con el área deportiva encabezada por Pep Segura y Eric Abidal, pone en el escenario al menos otras dos incorporaciones, con el nombre de Paul Pogba en el primer plano y la posibilidad de fichar a un lateral zurdo que ocupe el lugar que dejó Lucas Digne tras su marcha al Everton.

DISCUSIONES

Ausente por vacaciones Jordi Alba, Valverde estima el desempeño del joven Miranda durante la gira por Estados Unidos pero mientras desde el club se apostaría por mantener al canterano, junto a Cucurella, como aspirantes a suplir al internacional intocable, el técnico es más favorable a incorporar a un jugador ‘más hecho’ que pudiera entrar en sus planes.

La discusión, ahí, se sabe cierta entre las dos opciones mientras que en el caso de Pogba, futbolista seguido por el Barça desde hace ya dos años, la situación goza de un acuerdo en todos los ámbitos.

Quiere esto decir que a pesar del fichaje de Arturo Vidal, el técnico se muestra convencido de la necesidad de sumar a otra pieza de primer orden, manteniéndose frío en cuanto a la presión del entorno con el jovencísimo Riqui Puig y estimando que un crack consolidado como es el medio francés sería un refuerzo bestial para la plantilla.

El Barça, eso sí, sabe de la dificultad que entraña el asalto por Pogba. No solo por su precio, siempre por encima de los 120 millones de dólares, sino, también, por la presencia entre los aspirantes de la Juventus, donde el jugador pasó sus mejores días y que, además, podría incluir en la negociación a un Pjanic que es muy del agrado de José Mourinho… Mucho más de lo que podría, se entiende, personalizar André Gomes.

El Manchester United, desde donde se traslada como cierta la difícil relación que matiene Pogba con el entrenador portugués, no estaría cerrado a consumar su traspaso, pero, caso de consumarlo debería hacerlo en los días inmediatos, teniendo en cuenta que la Premier League cierra el plazo de fichajes (llegadas) el próximo jueves y que Mou no permitirá la salida del campeón del mundo si en su lugar no tiene un sustituto de primera categoría.

De acuerdo a diversos reportes de medios ingleses, Mino Raiola, agente del francés, ya llegó a Manchester para desbloquear la situación con el Barça y la Juventus en cartera. A partir de aquí desde Barcelona solo cabe esperar acontecimientos.

Valverde le abriría la puerta sin dudarlo a Pogba y su fichaje sería un golpe maestro, indiscutible, en este mercado de verano… Pero, para nada, se aventura sencillo de concretar.

