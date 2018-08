Arrecia sequía contra presas y campesinos temporaleros en Chihuahua

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 4 de agosto del 2018.- Ante la sequía que se encuentra pasando el estado de Chihuahua y cuya evidencia se encuentra no solamente vigente en el vaso de la presa de El Rejón ubicado en la ciudad de Chihuahua, sino que en 8 de diez presas más importantes de la entidad presentan bajo almacenamiento, debido a la intensa sequía derivada a la presencia del fenómeno de la “canícula” o sequía intraestival, caracterizada por ser la temporada del año en donde el calor es más fuerte, tanto en el hemisferio Norte como en el Sur.

La duración de este fenómeno oscila entre cuatro y siete semanas, siempre arranca después del solsticio de verano, aunque en Chihuahua no será de los estados más afectados, sin embargo, las autoridades locales emitieron medidas y alertas a los ciudadanos, pues las temperaturas máximas oscilarán entre los 37 y 45 grados en diferentes partes de la entidad, esto de acuerdo al Servicio Meterologico Nacional (SMN), aseguró que este fenómeno calienta más el aire por lo que dificulta más la disminución de las temperaturas, incrementando la evaporación del agua.

Al respecto, el delegado de la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA), Kamel Athie Flores, informó que en materia de riego hasta el momento “no se tiene ningún problema, esta primavera- verano se está regando al cien por ciento, lo que equivale a regar 150 mil hectáreas que es lo máximo que se cosecha en el estado.

En ese sentido, también se tiene agua para regar la siembra del próximo ciclo en las condiciones actuales, es decir en la primavera verano del 2019, “se encuentra asegurada, pues habrá agua para riego”, afirmó Athie Flores.

No obstante, lo que afecto esta sequía fue toda el área temporalera de 800 mil hectáreas, correspondientes a la alta y baja Babicora, pues “aquí las fechas para la siembra del maíz empiezan para el 22 de mayo y no llovió, no sembraron”, dijo.

Dentro de este contexto, el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado, manifestó que “desde hace un mes y medio solicitaron apoyos para enfrentar la sequía, de hecho, estamos como la primer entidad a nivel nacional de afectación a la sequía y ya se están recibiendo algunos apoyos de FONDEN pero no el grueso del que se ha solicitado”.

Athie Flores detalló que, cuando ocurren estas situaciones “la gente como segunda opción siembra frijol, pero como no volvió a haber precipitaciones pluviales, se pasó la fecha no hubo humedad y no sembraron, cuando sucede eso en el estado de Chihuahua, la gente en la alta y baja Babicora en la zona de Cuauhtémoc se va por la alfalfa, pero tampoco hubo precipitaciones para sembrar ese producto y ese ha sido el mayor de los desastres para los productores y campesinos en Chihuahua”.

Es decir, que el problema de la sequía es grave en Chihuahua, principalmente en la zona temporalera del estado, aseveró el delegado de la CONAGUA, porque esa zona donde se siembra mucho frijol y maíz, este año no se cosecharon, porque no hubo lluvias aunado a esto tampoco va haber forraje para el ganado pues no se cosecho la alfalfa es utilizada como alimento para los animales, en ese contexto, no solo los campesinos se van a ver afectados por la sequía, sino también los ganaderos.

Otra de las afectaciones que se verán afectados con este fenómeno es la recarga de los mantos acuíferos, y los agostaderos.

Por ese motivo, la CONAGUA declaro a todos los municipios temporaleros en emergencia para que la Secretaría de Gobernación Federal les haga entrega de diversos apoyos a través de la Unidad de Protección Civil, informó Athie Flores.

Con respecto, al cambio de gobierno, el delegado de la CONAGUA manifestó que la transición de gobierno federal “no afectará la entrega de los apoyos, ya que el presupuesto de programación-presupuestación se está llevando normalmente y las nuevas autoridades están llevan sus prioridades dentro del presupuesto y ese trabajo lo están haciendo en le Secretaría de Hacienda y lo están llevando en la Secretaría de Hacienda y lo están haciendo en cuando tomen posesión las nuevas autoridades, explicó.

Comentarios

comentarios