VIDEO: Julión Álvarez pide ayuda en redes sociales

Buenas tardes Raza, Necesitamos de su apoyo para poder encontrar un maletín (Pelican) con equipo de trabajo de nuestro ingeniero de Sala: -Una computadora MacBook Pro -2 iPads -Una interface de audio -Micrófono de medición Y cables. Habrá una buena gratificación 👍🏻 se podrán comunicar a los números 6691230108 y 6862428508 Muchas gracias y ojalá aparezca la herramienta fundamental de nuestro ingeniero @garay_sound

A post shared by Los Pasos De Julion (@lospasosdejulion) on Jul 31, 2018 at 12:05pm PDT