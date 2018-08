Beisbolistas claman ayuda de Gobierno tras quedarse varados en Mazatlán

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 2 de agosto del 2018.- Un grupo de deportistas del equipo de béisbol Centauros de Chihuahua en la categoría 7-8, solicitaron al Gobierno del Estado y al Municipio de la capital su intervención debido a que tras acudir a participar en un evento deportivo se quedaron varados en el puerto de Mazatlán, Sinaloa.

Lo anterior, debido a que la agencia de viajes At Travel suspendiera el viaje al momento en que el señor Alejandro Tapia Arrieta, encargado de liquidar el pago del servicio de traslado del equipo de béisbol incurriera en la irresponsabilidad de desaparecer y dejar a la deriva a los niños junto con sus entrenadores.

De acuerdo con información proporcionada por el profesor Gerardo Hernández, se contactó a la agencia At Travel para la cotización de un viaje con motivos deportivos para el equipo de béisbol Centauros de Chihuahua categoría 7-8, del 26 julio al 4 de agosto.

El traslado sería de la ciudad de Chihuahua al puerto de Mazatlán, el servicio incluía traslados dentro de la ciudad de Mazatlán el total del viaje se cotizó en 72 mil pesos, se pusieron como fechas de pago el 9 de mayo con un anticipo de 5 mil pesos, y un abono el 11 de mayo de 13 mil pesos, quedando el saldo pendiente con fecha límite del 5 de julio.

De acuerdo con los afectados entregaron el total de los pagos en las fechas estipuladas en el contrato, sin embargo, el día 26 de julio al iniciar el viaje contratado, el señor Alejandro Tapia Arrieta indicó que no había podido presentarse a la salida del grupo por asuntos relacionados con su trabajo, por lo que el día 27 a la llegada a la ciudad de Mazatlán, el chófer de la unidad les indicó que ya no se realizarían traslados dentro de la ciudad dado que el camión no fue liquidado a la prestadora de servicios.

Fue en ese momento en que los afectados se pusieron en contacto con Tapia Arrieta, quien no respondió las llamadas dejando con ello al grupo de beisbolistas a la deriva en el puerto de Mazatlán y un saldo pendiente de 55 mil pesos, el cual comenzaron a abonar quedando incompleto aún 38 mil pesos el cual es necesario saldar para que puedan regresar a la ciudad de Chihuahua.

Por ese motivo, los entrenadores y los deportistas se encuentran solicitando la solidaridad al Gobierno del Estado y al Ayuntamiento para que mediante su intervención pueda ser saldada la cuenta y finalmente los chihuahuenses puedan regresar a sus hogares, pues las familias no poseen los recursos para poder pagar de nueva cuenta este viaje.

Comentarios

comentarios