Alex Rodríguez niega estar comprometido con Jennifer Lopez

-Aunque le regaló un costoso anillo hace unos meses, el ex pelotero niega que sea de compromiso.

Jennifer López y Alex Rodríguez son indudablemente una de las parejas más famosas de la farándula, y los constantes anuncios de boda sacuden las redes y la prensa impresa.

De hecho la cantante de origen puertorriqueño ya luce un costoso anillo de compromiso, pero es el mismo A-rod quien despeja las dudas cuando fue invitado al programa ‘Today’.

“Yo sí le di el anillo. Hace unos 4 o 5 meses, a ella le encantó, y mira lo bella que está… y claro que tiene un significado, pero no, no estamos comprometidos”, dijo el ex pelotero de raíces dominicanas.

Rodríguez agregó: “Ambos estamos en los años 40, los dos somos de Nueva York, los dos somos de origen latino, los dos tenemos hijos. Hemos pasado por mucho y sabemos apreciarnos mutuamente, lo bueno y lo complicado”.

Pero en resumen, nada de boda por lo menos por lo pronto.

La Botana

Comentarios

comentarios