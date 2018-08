Los problemas no se van de vacaciones, como el secretario de Salud: Diputada

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 1 de agosto del 2018.-La negativa del secretario de Salud, Ernesto Ávila Valdez de asistir a una reunión que se tenía programada para el día viernes 3 de agosto, debido a que se encuentra en periodo de vacaciones, fue calificada por la diputada por el Partido Revolucionario Institucional (PRI) Rocío Grisel Sáenz Ramírez como un pretexto más del funcionario para no debatir una serie de problemáticas que se tienen que discutir para poder eficientar el sistema de salud que en estos momentos se encuentra colapsada.

En ese sentido, la legisladora advirtió que en un momento se contemplaba una reunión para poder analizar una serie de temas específicos que se tenían que tratar con Ávila Valdez, sin embargo, al ver esa negativa “si no quiere que lo mandemos citar para comparecer tendrá que acudir a la reunión, pues estos temas ya no pueden esperar”.

La legisladora del PRI puntualizó que, de no resolverse la problemática que aqueja al sistema de salud, solicitará no solamente la comparecencia ante el Pleno del secretario de Salud, sino que las cosas han llegado a tal extremo que se verá obligada a exigir su destitución, confiando en tener el apoyo no solamente de la Bancada Rosa del PRI, sino que además la de otras fracciones parlamentarias, pues la problemática a la que ha llegado el sistema de Salud es tal que es intolerable que las cosas puedan continuar como hasta la fecha continúan, sin medicamentos, con despidos injustificados, con adeudos pero sobre todo con un titular omiso.

A nosotros nos interesa arreglar estos asuntos tan delicados que cotidianamente nos han llegado con respecto al desempeño que ha realizado el titular de la Secretaría de Salud en la entidad, por ello, lo menos que requeríamos era una reunión de trabajo con él, dijo Sáenz Ramírez.

Ante la negativa del secretario que prefiere tomarse sus vacaciones en el momento en que le llega la solicitud, justo en ese momento hace la referencia que se tiene que ir de vacaciones, queda claro que la reunión no es cuando él decida porque “nosotros como diputados representamos un poder que nos otorgaron los ciudadanos y ante esa facultad tenemos y debemos ejercerla hasta el último momento”, aseveró la diputada priista.

Haremos la reunión con la información que tenemos con o sin el secretario de salud, nosotros lamentamos que en esta mesa no vaya a estar, sin embargo, se puede hacer sin él y es una muestra clara del porque tenemos “las broncas en el sistema de salud, dijo.

Él no ha está poniendo nada de su parte para solucionar los problemas, ni darnos la posibilidad de mandarnos a sus representantes en cada una de las áreas en donde hay problemas, porque ninguno tiene la responsabilidad, sin embargo, pudo haber tenido más disposición y no solamente decir “no voy a ir y cancélala porque estoy de vacaciones, pues los problemas de los chihuahuenses no se van de descanso, esos siguen ahí”, concluyó Sáenz Ramírez.

