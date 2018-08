Corral “le presta la menor atención al ejercicio estatal”: MORENA

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 31 de julio del 2018.- El dirigente estatal de MORENA, Martín Chaparro Payán manifestó en torno a la negativa del Gobierno Abierto de no compartir información con respecto a los gastos erogados durante los viajes realizados por el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado que “en lo que le compete al ejercicio estatal, el mandatario estatal, le presta la menor atención”.

El hecho de que no proporcionar información de los gastos derivados de los viajes que hizo a China y a Francia en el 2017, deja ver que el objetivo de esos viajes, en realidad no fue tal, pues después de un año, no se han tenido resultados de que se hayan contactado empresarios chinos o franceses que deseen invertir en Chihuahua, aseveró Chaparro Payán.

“Necesitamos nosotros que el gobernador Javier Corral Jurado entienda que, ya basta que, ya nos tiene cansados que, en tampoco tiempo de estar gobernando, no ha cumplido con su trabajo, que le exigimos que ya cumpla con su función”, dijo el líder estatal de MORENA en Chihuahua.

Que, si no somos dignos de merecer esa información tan elemental que representa el proporcionar los datos de que fue hacer a China y a Francia y que cuanto se gastó en dicho viaje, yo pediría a Corral Jurado que entregue el poder al Congreso del Estado para que este tome una definición que hacer con eso, porque no podemos seguir soportando una situación como la que estamos viviendo.

“Ya no podemos seguir soportando a un poder que no atiende las demandas de la ciudadanía y que tampoco se pone a trabajar en algún proyecto que en un momento determinado pueda garantizarnos a nosotros que está haciendo algo por la ciudadanía”, concluyó Chaparro Payán.

