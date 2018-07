André-Pierre Gignac: “No sería bueno para mí regresar a Francia”

-El goleador reiteró sus deseos de terminar su carrera en el fútbol mexicano con el equipo de Tigres, club en el cual se ve jugando hasta los 37 años.

André-Pierre aceptó que Mónaco fue tras sus servicios, pero el galo dijo que esta transferencia es inviable para él, ya que, regresar a su país es algo que no visualizade momento: “Hubo contacto, pero la verdad Mónaco es un club que compra jóvenes para venderlos más tarde. Yo no creo que sería bueno para mí regresar a Francia si no es Marsella”, señaló el ‘Bomboro’ en entrevista para el programa de Facebook Gurú Deportivo.

En la misma entrevista, el dorsal 10 de Tigres habló del tema de su renovación con el cuadro de la UANL: “No estoy preocupado porque si tengo que renovar, tengo que renovar, es una cosa (en que) la verdad estoy tranquilo, me concentro en mis partidos. Sigo siendo el mismo, quiero terminar mi carrera en Tigres, ahora la renovación no es mi prioridad, la prioridad es la cancha”, subrayó.

Incluso, Gignac dijo que el tema económico no es algo que vaya a influir en su decisión de extender su vinculo con el cuadro de azul y amarillo: “Es una cuestión relación entre yo mismo, la directiva y el entrenador, si los tres estamos en el mismo lado, voy a renovar con todo gusto, si alguna parte no va bien, pues me voy”, finalizó.

