Para decidir a titular de CFE, había mejores opciones: Tatiana Clouthier

Tatiana Clouthier Carrillo, ex coordinadora general de la campaña de Andrés Manuel López Obrador, comentó que habían mejores opciones para dirigir la Comisión Federal de Electricidad (CFE) que Manuel Bartlett.

Clouhier Carrillo expresó que el virtual presidente electo no le ha preguntado sobre su opinión del nombramiento de Bartlett, y aunque ella no este tan contenta con su nombramiento signifique que el país está en riesgo, “el que una persona no sea bien recibida, no quiere decir que ya se acabó el país”.

La ex coordinadora comentó que AMLO la está considerando para ocupar la subsecretaría de Participación Ciudadana, Democracia Participativa y Organizaciones Civiles, durante una entrevista después de atestiguar la firma de un convenio entre la agrupación Redes Quinto Poder y la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDHNL).

El pasado viernes 27 de julio, López Obrador anunció el nombramiento del poblano como director general de CFE.