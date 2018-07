EU rastrea pasajeros de avión sin antecedentes criminales

En un programa de la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA, por sus siglas en inglés) no revelado anteriormente, los comisarios aéreos federales están rastreando a ciudadanos estadounidenses que no son sospechosos de delitos, que no están bajo investigación o que no están en ninguna lista de vigilancia terrorista, informó The Boston Globe inicialmente y CNN lo confirmó.

El objetivo del programa, conocido como “Quiet Skies” (“Cielos tranquilos”), es recopilar detalles sobre el comportamiento de las personas en los aviones para tratar de contener cualquier posible amenaza en la aviación, informó The Boston Globe y un funcionario de TSA lo confirmó a CNN.

Antes de que las personas suban al avión y sean observadas por los comisarios aéreos federales, los funcionarios usan información de la comunidad de inteligencia y sus patrones de viaje anteriores para ayudar a elegir a quién dirigirse, según el funcionario de la TSA. El funcionario agregó que el programa ha existido de alguna forma desde 2010, y dijo que el Congreso es consciente y proporciona supervisión “robusta”.

El Globe reportó que miles de lo que denominó estadounidenses incautos han sido objeto de vigilancia en el aeropuerto y a bordo de vuelos por pequeños equipos de comisarios aéreos, según documentos gubernamentales que obtuvo. Según The Globe, los funcionarios buscan, en quienes vigilan, comportamientos tales como estar anormalmente conscientes de los alrededores; exhibir indicadores como inquietud excesiva, sudoración excesiva, parpadeo rápido de los ojos, frotarse o retorcerse las manos; con una apariencia que era diferente a la información provista; o si la persona durmió durante el vuelo.

La TSA dijo que el programa no apunta a estadounidenses comunes. “El objetivo del programa no es vigilar a los estadounidenses comunes, sino garantizar que los pasajeros y la tripulación de vuelo estén protegidos durante los viajes aéreos, lo cual no es diferente de poner a prueba a un agente de policía donde la inteligencia y la información presentan la necesidad de aumentar la vigilancia y la disuasión. El programa analiza información sobre los patrones de viaje de un pasajero mientras toma en cuenta toda la imagen y agrega una línea adicional de defensa a la seguridad de la aviación”, dijo la agencia en un comunicado.

Una fuente de la brigada aérea le dijo a CNN que algunos jefes de policía tienen preocupaciones sobre el programa, diciendo que enfocarse en los pasajeros que “parecen sospechosos” los aleja de su misión de proteger la cabina porque vigilan a la persona. Eso significa reorganizar los asientos de los jefes de policía y cómo se despliegan.

Los jefes de policía observan a las personas por las señales de comportamiento que los funcionarios han asociado previamente con las de los terroristas, dijo el funcionario de la TSA.

Todos los ciudadanos estadounidenses que ingresan a Estados Unidos son considerados automáticamente para su inclusión en el programa, ya que los funcionarios verifican sus nombres con listas de vigilancia y examinan sus patrones de viaje, de acuerdo con los documentos de la agencia obtenidos por el Globe.

El funcionario de la TSA no divulgó más detalles, pero dijo que las personas no son seleccionadas por motivos de raza o nacionalidad.

Los funcionarios no dirán si se ha frustrado alguna conjura terrorista con este programa.

