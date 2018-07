A veces los viajes no resultan pero no por eso se deben de ocultar gastos: CANACO

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 30 de julio del 2018.- El presidente de la Cámara Nacional de Comercio (CANACO), Carlos Fierro Portillo, lamentó que no exista transparencia en torno a los gastos en viáticos erogados por el gobernador del estado de Chihuahua, Javier Corral Jurado en su viaje a China y Francia realizados en el 2017.

No solamente por una política del gobierno de Javier Corral Jurado, sino que es necesario que se apoye a los ciudadanos a obtener la información que requieran, ya que la información de gastos “no debería ser reservada, sino al contrario, ese es un rubro que debería ser del conocimiento de todos”, aseveró Fierro Portillo.

“No es ningún delito que el gobernador haya viajado a China y a Francia en búsqueda de inversiones para el progreso del estado de Chihuahua, pero no tiene nada de malo informar cuanto se gastó. Conociendo al mandatario que es una persona austera, no creemos que haya hecho gastos de más, pero no sabemos porque ocultan los gastos”, enfatizó el empresario.

“Independientemente de los resultados obtenidos, es necesario trasparentar los gastos, muchas veces los viajes traen resultados, otras veces no, pero lo importante es ver que se puede hacer en conjunto para obtener efectos positivos y caminar juntos para un mejor Chihuahua”, concluyó.

Comentarios

comentarios