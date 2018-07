Solo pido que me regresen a mi padre : Juan Godínez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 28 de julio del 2018.- Han trascurrido ocho meses y medio después de la desaparición de mi padre, quien fue secuestrado el 8 de noviembre del 2017 esto después de una balacera entre dos grupos del crimen organizado del Cártel de “La Línea” y del Cártel de “Sinaloa”, la refriega duró por lo menos cinco horas de terror en la que los habitantes de esta localidad vivieron.

Al final de la refriega, un grupo de sicarios acuden a buscar a su padre, entran por un restaurante que era propiedad del galeno, para posteriormente ingresar a la parte de atrás donde se ubicada el dormitorio de su padre secuestrándolo, dejando como único testigo a su esposa.

De acuerdo con Juan Godínez hijo del dr Juan Blas Godínez y alcalde electo por MORENA del municipio de Gómez Farias, los sicarios se llevaron a su padre sin golpearlo, ni palabras altisonantes, desde ese momento, su familia ha iniciado un peregrinar por todas las instituciones de Gobierno, estatal y federal clamando que agilicen y se coordinen en la búsqueda en esta situación de terror que viven en esta región.

Tras el secuestro de su padre, narra Juan Godínez que recibió la visita del fiscal general del estado, César Augusto Peniche Espejel y del comisionado estatal, Oscar Aparicio Avendaño, inician un operativo de búsqueda muy alto, pero sin resultados positivos.

Pasan los meses, se ponen de acuerdo con la Policía Federal destacamentada en la zona para llevar a cabo otro recorrido en búsqueda del paradero del médico, sin resultados, dijo Juan Godínez.

Con respecto a la situación de violencia que prevalece en el noroeste y occidente de Chihuahua, el alcalde electo por MORENA aseguro que la problemática continua no solo en Gómez Farías e Ignacio Zaragoza, sino en los municipios de Madera y Buenaventura, esta zona es de conflicto entre los líderes del Cártel de la Línea y de Sinaloa por ser este lugar una frontera de operaciones de ambas organizaciones.

Por esta situación los ciudadanos se encuentran aterrados en toda esta franja, debido a los innumerables enfrentamientos que se han presentado entre integrantes del crimen organizado.

Juan Godínez narró que esta no ha sido la única vez en la que grupos criminales han llegado para llevarnos a atender a sus lesionados, en ningún momento me trataron mal, ni me golpearon, ni me incomunicaron, al contrario se les atendió y me regresaron, por ese motivo, hasta estos momentos se desconoce la razón por la cual luego de más de 8 meses no nos han regresado a mi padre.

“Para mí esa es la esperanza que yo tengo es que mi padre regrese con vida, pues un médico vale más vivo que muerto, ya que a nadie le sirve, no sirve para nada” (sic)…

“Nosotros los médicos estamos para preservar la vida humana, atender a las personas sin importar de cual cartel sea, nuestra vocación es salvar vidas independientemente de raza, sexo y diferente ideología”, dijo Juan Godínez.

Hasta estos momentos, no sabemos que pasa por la cabeza de estas personas, pues retener a mi padre, no solamente afectan a mi familia, sino a toda la comunidad, al mismo tiempo colapsado el sistema de salud.

Lo anterior debido a que tras el secuestro del dr Blas Godínez en los centros de salud rural ya no hay médicos pasantes, quienes finalmente atendían a toda la comunidad, madres, hijas, hermanas, esposas de quienes forman parte de estas células criminales.

Es importante destacar que, el municipio de Cuauhtémoc y la zona de occidente son el área con más personas desaparecidas existe a nivel nacional, eso es una situación que prevalece aunada a una serie de rumoraciones que circulan en torno a este fenómeno en donde muchos dicen que han “visto a las personas reportadas como desaparecidas trabajando”.

Pero la situación de un médico es diferente, porque el vale más vivo que muerto y por eso apelamos al buen corazón de estas personas para que nos lo devuelvan a mi padre por favor.

