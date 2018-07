Silvia Navarro dice no a importante proyecto de Televisa

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 28 de julio del 2018.- Con tal de atraer televidentes nuevos, Televisa está dispuesta a llevar a la pantalla de los mexicanos un melodrama con temática lésbica, de hecho, se dice que tenían en la mira a Silvia Navarro y Erika Buenfil para protagonizar el proyecto.

Asimismo, se dijo que el primero en llevar la historia por medio de Univision, y que el nombre tentativo es ‘Mami’ .

Pero una vez que salió a la luz dicha información, Silvia dio la cara y dijo que “no” participaría en el proyecto y no porque no quiera, sino porque sólo la invitaron hacer el piloto y después no se concretó nada.

Con nuevos contenidos es como la empresa de San Ángel busca mantenerse a flote, en este primer momento la noticia no fue bien recibida, pues usuarios de redes sociales estallaron contra la televisora.

Es de mencionar, que no es la primera vez que intentan algo así, pues en los programas unitarios Como dice el dicho y La Rosa de Guadalupe, han ido abriendo paso.

