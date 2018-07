Los Gobernadores, la herencia de la corrupción en México

Son 12 los perfiles que Andrew Paxman y un grupo de periodistas de diversos estados del país recopilan en Los Gobernadores. Caciques del pasado y del presente. Cada perfil muestra como las prácticas corruptas en los gobernadores mexicanos los convierte en caciques.

Los Gobernadores es una colección de biografías que tiene como hilo conductor el comportamiento caciquil de varios gobernadores pos revolucionarios y contemporáneos, dijo Andrew Paxman, coordinador y doctor en Historia Latinoamericana por la Universidad de Texas, en entrevista con Animal Político.

“Las biografías de este libro nos permiten contrastar a dos generaciones, o más, de políticos mexicanos cuyos rasgos por distintas razones coinciden o no, como es el caso del director yucateco Víctor Cervera Pacheco y su sobrina Ivonne Ortega Pacheco quien fuera gobernadora de 2007 a 2012”, comentó el periodista y autor de uno de los perfiles en este libro, Wilbert Torre.

Wilbert menciona que esos personajes con vínculos familiares tienen estilos que se combinan. “En el caso de la gobernadora coincide con los rasgos de corrupción, de cacicazgo, de autoritarismo de las generaciones pasadas acentuadas por las conductas de los políticos de la nueva generación de políticos”.

¿Cuándo nació la corrupción?

De acuerdo con el doctor en Historia, Andrew Paxman, pudo haber nacido “en la Colonia con la práctica de la Corona de vender a otros puestos de funcionarios, Virrey, gobernador o un juez que tenían otros términos en ese entonces.

Entraban a su gestión frecuentemente con deudas, prestaban dinero de hacendados o de nobles. Con esa presión encima, empezaron a cobrar por varios servicios que debían dar de manera gratuita, o de presionar a sus subalternos para canalizar fondos en una manera no muy distinta a la manera en como opera la Mafia.

También reconoció que, “la corrupción en México, en el siglo XIV y quizá en el siglo XX, siempre ha tenido paralelos con la corrupción en otros países. Notamos también que los grandes capitanes de la industria tienen a ciertos políticos en su bolsillo con ellos o por lo menos han establecido una relación interdependiente con ellos, lo vemos mucho en mis dos libros anteriores: El Tigre y En búsqueda del Señor Jenkins”.

La corrupción que hemos contado hoy en día en el comportamiento de ciertos gobernadores se debe a dos factores: En primer lugar, la tradición que tiene sus antecedentes en la Colonia, de emplear la mano dura y de enriquecerse de su cargo público.

La segunda parte de la tesis es que, “la democratización de México en los últimos 20 años ha tenido el desafortunado efecto secundario de propiciar un mayor caciquismo a nivel estatal. Ha sucedido en parte porque la figura del presidente ha disminuído”, señaló.

¿Esta práctica se hereda o se corrompe?

“Creo que hay una tendencia de heredar porque el estilo de gobernar está en la cultura, es un algo que ingiere sin querer necesariamente como político, pero se crece en una cultura en donde hay ciertas formas de comportamiento caciquil como la cooptación de la prensa, la cooptación del Congreso, el uso de la mano dura son establecidas y a veces hay racionalizaciones”, aseveró Paxman.

Sin embargo, no todos los gobernadores se conducen de la misma manera, “a veces surge un gobernador distinto que rechaza los viejos mecanismo del pasado. Hemos visto algo de eso con alternancia en los estados, el PAN tendía a ciertas prácticas priistas, otras practicas seguía empleando como la compra selectiva de votos”.

Para el periodista Wilbert Torre, el propio sistema ha generado durante décadas algunas actitudes que han provocado este tipo de gobernadores con tendencia a corromperse al autoritarismo y a no rendir cuentas, entre otras cosas.

El pasado y el presente de la corrupción

Los Gobernadores, resulta ser un catálogo de biografías del pasado reciente con personajes de la historia política de México. En las páginas de este libro el lector será testigo de cómo el propio Estado generó este autoritarismo en ciertos sectores políticos.

Pero así como hay perfiles de caciques como el exgobernador Rafael Moreno Valle en actos corruptivos durante su mandato, también hay gobernadores con un perfil distinto como Andrés Manuel López Obrador. “Lo incluimos en parte porque fue fuertemente criticado por autoritario pero, la evidencia, la conclusión a la que llegue, más en su perfil es que no se comportaba así”, señaló Paxman.

Y agregó que AMLO “delegaba mucho, no trató de cooptar la prensa defeña y, a pesar de que es una persona que siempre reacciona a la crítica no reacciona con mano dura, de manera poco ética y hay otros ejemplos de gobernadores en el pasado y en el presente, no perfilados en el libro que siempre indica como buenos ejemplo”.

Con autorización de Editorial Grijalbo, así como de los autores y Andrew Paxman, Animal Político te regala un Capítulo de regalo del libro Los Gobernadores. Caciques del pasado y del presente.

