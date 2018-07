La cadena CBS investigará a su presidente por presunto acoso sexual

A través de la revista The New Yorker, seis mujeres acusaron a Leslie Moonves de abusos sexuales durante las dos últimas décadas. Aunque el artículo completo no se ha publicado, CBS ha decidido investigar estas alegaciones.

Leslie Moonves está camino de ser un nuevo Harvey Weinstein. Aunque aún no se ha confirmado, el presidente y director ejecutivo de la cadena de televisión estadounidense CBS fue acusado por seis mujeres, entre ellas una actriz y una escritora, de presuntos abusos sexuales durante las dos últimas décadas.

Así lo adelantó la revista The New Yorker en un artículo del periodista Ronan Farrow que, en base a los testimonios de estas mujeres, relató que al menos cuatro de ellas aseguran haber sido besadas y acariciadas por Moonves sin su consentimiento durante reuniones de trabajo. Otras dos afirman haber sido intimidadas físicamente y haber recibido la amenaza de que el ejecutivo destruiría sus carreras.

“Lo que me ocurrió fue una agresión sexual y entonces fui despedida por no participar”, afirma la actriz y escritora Illeana Douglas, quien conoció a Moonves en 1996, momento en el que este le planteó si estaba soltera y la besó de forma violenta. “Se quedará entre tú y yo”, le respondió el director ejecutivo.

