Yolanda Andrade le responde a Sherlyn sus piropos

-Andrade dijo que espera que Sherlyn “ya le tire la onda” y que la va a llamar para que le aclare las cosas.

La actriz y cantante Sherlyn confesó hace algunas semanas durante una entrevista para Adela Micha, que si le gustaran las mujeres, le tiraría la onda a Yolanda Andrade, porque “es lo máximo”, dijo.

Luego de las declaraciones de la actriz, la revista TV y Novelas preguntó a Yolanda qué opinaba al respecto, a lo que la sinaloense respondió:

“¡Qué hermosa la Sherlyn! ¿Por qué no me ha tirado la onda? Le voy a hablar por teléfono para decirle: ‘ ¡A ver, aclárame eso!’ Vamos a hablar muy claramente ella y yo. Se me hace que la Micha y la Sherlyn se están tardando, están cacareando mucho la gallina. A ver, que ya me la tiren o voy para allá; yo soy muy generosa”, dijo Andrade.

Yolanda siguió : “Está hermosa, somos amigas, nos amamos y la respeto. A Adela también. Traen antojo y yo tengo derecho de antigüedad. Como que ya se vaya dando, ¿no? Si se da, que se dé; hay que hacerle caso al cuerpo y al corazón. Creo que Sherlyn lo dijo de broma; es una chava inteligente y podría ser una muy buena candidata en mi corazón, pero ella tiene otros placeres. La adoro”.

Yolanda aclaró que está soltera, que es muy exigente y que busca a una persona más inteligente que ella.

