Omar Bazán “no tiene calidad moral” para exigir seis plurinominales: Latorre

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 27 del 2018.- El diputado por el Partido Acción Nacional (PAN) Miguel Latorre Sáenz calificó como ilógicas y sin razón de ser, las pretensiones del dirigente estatal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) Omar Bazán Flores de exigir se le otorgue al tricolor seis diputados plurinominales.

Latorre Sáenz manifestó que es imposible que les toquen seis plurinominales, porque jurídicamente la exigencia de Bazán Flores es errónea porque vulneraria a todos aquellos partidos que obtuvieron más del 3 por ciento y son más de seis.

Y finalmente porque “no tiene calidad moral para exigir algo que simplemente no ganó en las urnas, ya que el PRI obtuvo solamente un Distrito de los 22 y resulta totalmente absurdo y falto de lógica que pida seis plurinominales, pues no las merece, no tiene esa representación, por lo que seguramente el Congreso tendrá que darle su lugar a todos aquellos partidos que cubrieron más del 3 por ciento.

El PRI va a tener una representación a la que tiene ahora, porque así la gente lo decidió el día de las elecciones y determinó, por lo que en estos momentos lo que está peleando Bazán Flores, los órganos electorales lo van a calificar como incorrecto, concluyó Latorre Sáenz.

