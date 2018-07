López Obrador destinará 175 mil mdp para rescatar sector energético

Por: La Redacción.

Ciudad de México., 27 de julio del 2018.- Para rescatar al sector energético destinaremos 175 mil millones de pesos, indicó el virtual ganador de las elecciones presidenciales, Andrés Manuel López Obrador.

En conferencia de prensa desde su casa de transición en la colonia Roma, dijo que en materia energética su equipo y él definieron cuatro proyectos estratégicos.

El primero consiste en extraer petróleo con urgencia porque se está cayendo la producción petrolera no queremos alarmar. Pero tenemos que informar con objetividad y profesionalismo.

“Hace 14 años la producción de petróleo era de 3 millones 400 mil barriles diarios, en la actualidad es de un millón 900 barriles. En 14 años hemos perdido un millón 500 barriles diarios en producción. Y es una tendencia a la baja. Si no actuamos con urgencia tendríamos problemas en el corto y mediano plazo”, explicó.

Ante dicha situación, López obrador señaló que se destinarán 75 mil millones de pesos adicionales de inversión para explorar y perforar pozos petroleros y llevar la producción de petróleo de 1.9 a 2.5 millones de barriles diarios.

Asimismo, dijo que se implementará un plan para reconfigurar y rehabilitar las refinerías del país, para lo cual se destinarán 49 mil millones de pesos.

Asimismo, López Obrador confirmó los nombramientos que había dicho durante su campaña electoral.

De esta forma, Rocío Nahle, será la nueva titular de Energía; Alberto Montoya, nuevo subsecretario de Energía; Octavio Romero Oropeza, director de Petróleos Mexicanos (Pemex); y Manuel Bartlett como director general de la Comisión Federal Electricidad (CFE).

De buen humor y mostrando su preocupación por los medios de comunicación que cubren sus conferencias y actividades, López Obrador acortó su mensaje, ya que indicó que viajaría a la Selva Lacandona, Chiapas, para realizar una “investigación de campo”.

No puedo estar todo el tiempo en la oficina, si no me volvería tecnócrata. Además, ustedes tienen que descansar… Nos vemos el lunes aquí de nuevo”, comentó el político tabasqueño a los representantes de los medios.

Añadió: “No es un asunto de gira, es de otro tipo. Es una investigación que estoy haciendo en campo, pero no puedo ir con medios de información porque entonces ya no tengo posibilidad de hablar con más franqueza con la gente”, señaló.

