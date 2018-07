La cantante estadounidense Demi Lovato fue encontrada inconsciente en su cama después de una noche de fiesta, antes de ser hospitalizada y tratada por una sobredosis, el pasado martes 24 de julio.

De acuerdo con “TMZ”, fue su asistente quien llamó al número de emergencias 911.

Al parecer, después de una fiesta el lunes por la noche, Demi invitó a algunos amigos a seguir festejando en su casa el cumpleaños de uno de sus bailarines.

No se sabe hasta qué hora se extendió la celebración, pero alrededor de las once de la mañana uno de los asistentes de Lovato fue a buscarla a su habitación y al ver que no podía despertarla, llamó al número de emergencia.

Según la misma versión de “TMZ”, Demi seguía inconsciente cuando los paramédicos llegaron a su casa y determinaron que se trataba de una sobredosis, por lo que le suministraron Narcan, antídoto contra las sobredosis por opioides.

Una vez que recuperó la conciencia, Demi se negó a informar al equipo de emergencias qué droga había consumido.

Tras el incidente, trascendió que Lovato rechazó recibir ayuda para tratar sus adicciones.

