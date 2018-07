Del ‘hobby’ al trabajo: los videojuegos y su tentadora industria de 1.6 mmdd en México

Es difícil encontrar a una persona que no le gusten los videojuegos. Compras o te regalan una consola, la conectas a la televisión y dejas que los gráficos te atrapen. Si se trata de juegos móviles, no tienes atadura alguna. En caso de que tu gusto sea legítimo, te quedas en el mundo de la diversión digital… y poco a poco se convierte en tu pasión, en tu vida diaria. Algunos piensan que es una pérdida de tiempo, pero en la actualidad cada vez hay más gamers en México, los cuales están dispuestos no sólo a disfrutar su pasatiempo, sino a hacerlo un trabajo, una forma de ganarse la vida laboralmente.

De acuerdo con la consultora Newzoo, en México se estima que la cifra de videojugadores en 2018 será de 55.8 millones de personas, 13 por ciento más que en 2017, cuando el pronóstico fue de 49.2 millones.

En tanto, las ganancias para la industria de los videojuegos en México se prevén en 1.6 mil millones de dólares para este año, 14 por ciento más que los 1.4 mil millones de dólares estimados en 2017.

Entre los millones de videojugadores, podemos encontrar a personas menores y mayores de edad que toman los videojuegos como distracción o pasatiempo, pero también hay otros que lo utilizan para fortalecer más sus finanzas personales o incluso para dedicarse 100 por ciento a ello.

Carlos Ortega, mejor conocido como Hero Charly, quien es creador de contenidos en YouTube en un canal con casi 150 mil suscriptores, dijo en entrevista con El Financiero que todo comienza por el gusto a los videojuegos, pero que luego aparecen otros beneficios que te llaman a querer más.

“Comencé mi canal hace más o menos cinco años. (Con el tiempo), empiezas a ver que las visualizaciones van creciendo (en el caso de Youtube) y pues ya sabes que YouTube paga, además de los partners. Y de repente se empiezan a acercar empresas a ti; en mi caso se me acercó Gameloft. Yo era un jugador de sus juegos y de repente la compañía de tu juego favorito se quiere acercar a ti, te quiere patrocinar, te quiere apoyar, te quiere ayudar. Es una cosa increíble”, comentó Ortega.

El creador mexicano de gameplays, streams de juegos en vivo y reseñas de videojuegos de Android o iOS añadió que, dentro de YouTube, las personas pueden decidir dejar sus contenidos como un pasatiempo, justo como él lo hace. Sin embargo, los jugadores pueden llegar a tal punto de disciplina en este ámbito que aspiran a convertirse en profesionales de lo que hoy se conoce como eSports(deportes electrónicos), sector que se estima tenga 5 mil millones de dólares en ingresos anuales para 2020, según la firma Activate.

-¿Los eSports los catalogarías como un trabajo?

-Puede ser que sí. La disciplina que tienen los jugadores para dedicarse profesionalmente es increíble. Practicar de 5 a 8 horas al día, una jornada normal de trabajo; es impresionante que se dediquen a un solo juego o a dos, ya si se dedican a más es aun más impresionante. Jugar diario un solo juego durante un mes, dos meses, medio año y un año es algo admirable.

En México, hay comunidades virtuales como Gamelta que organizan torneos, ligas y todo evento relacionado como los deportes electrónicos, con juegos que van desde el League of Legends hasta lo más reciente de Dragon Ball.

Y, a pesar de no ser alguien patrocinado por una gran empresa, el acceso a estos eventos cada vez es más sencillo para personas que juegan sólo como ‘hobby’.

El sábado 28 de julio, en Liverpool Polanco de la CDMX, se llevarán a cabo dos torneos de Gamelta para jugadores que únicamente necesitan un clic para registrarse en ellos. El primero es del juego Dragon Ball FighterZ para PC, en el que hasta el momento van más de 120 registrados para competir por un premio de 15 mil pesos y un viaje a Las Vegas para el primer lugar, y 10 mil pesos para el segundo. El otro torneo es para el Street Fighter V y los dos primeros lugares se llevarán 7 mil y 3 mil pesos, respectivamente.

ESL, plataforma de eSports que inició en 1997, también tiene torneos -patrocinados por compañías como Intel- donde equipos de hasta cinco jugadores pueden ganar 100 dólares semanales, más otros 500 dólares si llegan a conquistar el primer lugar mensual dentro de una liga latinoamericana.

Los incentivos económicos aumentan su categoría y, con ello, atraen a más participantes. Según Ortega, que acumula casi 21 millones de visualizaciones en su canal de YouTube -cantidad todavía alejada a las de ‘youtubers’ estrella en el mundo de los videojuegos como Fernanfloo, VEGATTA777, VanossGaming, Ninja o JuegaGerman, quienes alcanzan casi 119 millones de suscriptores en conjunto, de acuerdo con SocialBlade-, la industria de los videojuegos en México va por buen camino y seguirá su camino ascendente si recibe el apoyo de firmas tecnológicas como Xbox, PlayStation, entre otras.

El Financiero