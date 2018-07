Ser migrante “no es un delito”; mucho menos cuando se tiene hambre

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 25 de julio del 2018.- El “Sueño Americano” ha sido junto con la violencia y la falta de oportunidades uno de los factores que ha impulsado a migrar a los habitantes de países como Honduras, Nicaragua, Guatemala, el Salvador, Colombia, Venezuela y México, entre otros países de Latinoamérica que ven en la Unión Americana una posibilidad de una vida mejor.

José Marcio es prueba de ello, con tan solo 15 años de edad, su sueño es poder llegar a los Estados Unidos y encontrar un empleo que le permita enviarle dólares a sus padres, él nos contó como aprovechando que estaba solo en su casa, agarro sus cosas y emprendió el viaje de su vida, dejó Honduras para en alrededor un mes de viaje llegar hasta Chihuahua.

El trayecto no fue fácil, nos narra pues al llegar a la frontera de México y Guatemala otros compañeros de viaje le dijeron que tendrían que subirse a la “Bestia”, entre risas José Marcio recuerda que él pensaba que era un caballo o una mula, nunca se imaginó que se tratara de una pesada mole de hierro de la que tenía que colgarse y sujetarse bien pues de caer, el tren lo destrozaría en mil pedazos.

“La fe en Dios me mantuvo y gracias a él pude aguantar el viaje, vimos a los mareros que se acercaban, pero como recomendación de otros compañeros traíamos piedras y palos con nosotros, unos maras, nos echaron bala pero eran pocos y nosotros muchos, fue así que mientras pasábamos”, narró José Marcio.

La mano de Dios me protegió, pues conoce mi corazón, él sabe que soy una persona de paz y que lo que deseo es llegar a cumplir “El Sueño Americano” para darle una mejor vida a mi madre y mi padre.

Han trascurrido los días y José Marcio se encuentra en la Casa del Migrante, lugar donde Jorge Alberto Pérez Cobos, director de dicho centro en conjunto con colaboradores, ofrecen ayuda a los migrantes que llegan a la capital del estado para cruzar a los Estados Unidos, muchos de ellos han sido regresados, por lo que se han quedado en Chihuahua para volver intentar cruzar la frontera.

El director de La Casa del Migrante, Jorge Alberto Pérez Cobos manifestó que el incremento en la violencia en Centro América ha traído consigo un visible aumento de personas de Nicaragua y Honduras, quienes al momento de no poder cruzar la frontera con los Estados Unidos ven a Chihuahua como una oportunidad de trabajo.

Muchos podrían decir que, debido a los conflictos en Centro América solo se tiene un incremento de migrantes sudamericanos, sin embargo, las políticas antinmigrantes encabezadas por el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump ha traído consigo la repatriación de connacionales.

En ese sentido, la organización civil “Uno de Siete Migrando” de la Casa del Migrante informó que tan solo en el segundo trimestre del 2018 se recibieron 189 personas, de estas un 91 por ciento son hombres y un 9 por ciento mujeres.

Sumando los dos primeros trimestres se han recibido en la Casa del Migrante poco más del 50 por ciento del total de migrantes de los que se recibieron en el 2017. Respecto al origen, el grupo mayoritario este corresponde a hondureñas, con 74 personas, le sigue México con 61, El Salvador con 24, Guatemala con 20, Nicaragua con 7, Alemania con 2 y Bolivia con un solo migrante.

En cuanto a la edad el grueso de la población migrante se encuentra entre los 18 y 40 años de edad, lo que representa a una población económicamente activa, informó Jorge Alberto Pérez Cobos.

La Casa del Migrante a la fecha se sostiene con la fuerza laboral del voluntariado, aunque han tenido apoyos importantes por parte de la Secretaría de Desarrollo Social (SEDESOL) Estatal, recursos que fueron destinados a la remodelación e infraestructura del albergue. Aunado a esto se han contado con recursos de organizaciones internacionales y un subsidio del DIF Municipal de 4 mil pesos al mes, sin embargo, el recurso es suficiente.

Actualmente, la Casa del Migrante se encuentra viviendo una crisis importante, debido a que a la fecha no les han llegado apoyos continuos y constantes por lo que la situación se ha tornado complicada principalmente porque se cuentan con profesionistas que coadyuvan en diversos ámbitos de este lugar y a los cuales por falta de recursos no se les ha pagado su salario.

Pérez Cobos, refirió que el tema de la migración se va mucho de la mano a la condición de calle, porque la gran mayoría de los migrantes no llegan a un hotel, en muchas ciudades de México hay albergues, pero ellos batallan para llegar, también nos encontramos con personas que se dicen ser migrantes cuando no lo son y la verdad lo que podemos hacer es dar una atención que vaya “mucho más del dinero”, es decir que las personas necesitan esa integración de “qué necesitas, porque muchas veces la gente los ve y de inmediato saca una moneda, pero no sabemos que es lo que piden”.

Los migrantes necesitan es que nos involucremos y vayamos a ver qué está pasando con ellos, por eso sería importante antes de sacar una moneda, es necesario que en la sociedad se genere ese acercamiento una forma de hacerlo sería invitarlos a comer para conocer su historia.

En la Casa del Migrante se les ofrece a los migrantes, las tres comidas, ropa y lo necesario para hacer posible su estadía en Chihuahua, todo a partir de las donaciones de la sociedad que apoya a personas que se encuentran pasando por esta necesidad.

La asistencia social para personas en esta situación es necesaria en un primer plano, pero tenemos que ir más allá para que ellos mismos velen por sus derechos, dijo Pérez Cobos.

Debido al incremento de migrantes en la capital del Estado, por la cercanía que posee con Ciudad Juárez, el Ayuntamiento declaró a a la capital del estado como “Chihuahua hospitalaria”, con la finalidad de impulsar los programas necesarios por parte de municipio que incluye la canalización de personas migrantes a la Casa del Migrante, al mismo tiempo de otorgarles una credencial de identificación con la finalidad de poder restituirles al derecho a la identidad.

El Municipio de Chihuahua a través de “Uno siete migrando” esta llevando a cabo un programa de credencialización de migrantes, además de una capacitación de funcionarios públicos para que puedan atender debidamente a las personas que se encuentran en esta situación.

Pérez Cobos detalló que en un inicio se creía que deberían ser los policías quienes recibieran esta capacitación, sin embargo, a lo largo del tiempo se vio necesario capacitar primero a los funcionarios, pues finalmente son ellos quienes toman las decisiones y los elementos solo acaban órdenes.

Poco a poco, los elementos de la Dirección de Seguridad Pública Municipal (DSPM) antes de llevarse a los migrantes detenidos, ahora los traen al albergue, pues detener a alguien por el solo hecho de ser migrante es ilegal, situación que solamente Migración puede sancionar, más no la policía, explicó.

Sin embargo, solo Migración puede realizar revisiones, pero para ellas se tiene que establecer un procedimiento que, “no es como ando en la tienda, me topo a alguien y lo tengo por ser migrante o parece serlo”, para llevar a cabo una acción de ese tipo es necesario un cumplir con una serie de lineamientos, por lo que si esta instancia federal no puede hacerlo así nada más, mucho menos los policías deben de realizar acciones de esa magnitud a menos que cometan un delito, el cual al momento de cumplir la condena deben dejarlos ir, no los tienen porque pasarlos al Instituto de Migración, una acción que continua ocurriendo.

Todavía hay mucho conocimiento en materia jurídica, principalmente cuando los migrantes acuden a solicitar su derecho a justicia y se les dicen “eres migrante ilegal y por consecuencia es necesario darle aviso a Migración para que vengan a detenerte”, hecho que es arbitrario, advirtió Pérez Cobos.

En torno a la problemática del incremento de migrantes en la ciudad de Chihuahua, el secretario General de Gobierno, César Jáuregui Moreno detalló que el Cabildo tomo el acuerdo en conjunto de las organizaciones que defienden a los migrantes, de llevar a cabo la instalación de un módulo para poderlos orientar y ayudarlos en distintas problemáticas que pudieran tener.

Otro de los acuerdos a los que se llegaron son a la realización de un censo de migrantes que se encuentran en la ciudad de Chihuahua. Aunque no hay que perder de vista que el tema de migrantes es una asignatura federal no municipal, pero de alguna manera se tiene el interés de que la instancia de estas personas sea en buenos términos.

Con respecto a los migrantes que desean quedarse en Chihuahua permanentemente, Jáuregui Moreno destacó que, solo la federación es responsable de esta problemática, además aseveró que hasta el momento no se ha destinado recursos adicionales para atender este tema a pesar de que afecta a la ciudad, sin embargo, destacó que en la manera en la que se coadyuve en mejorar su estancia, se verá a minorada la problemática.

El Ayuntamiento de Chihuahua no tiene destinado dentro de su Presupuesto de Egresos recursos para regresar a los migrantes a sus lugares de origen, como tampoco se ha tenido un acercamiento con la autoridad estatal para poder llevar a cabo acciones a favor de este grupo de personas.

Hace unas semanas, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), llevaron a cabo la presentación de 40 capsulas informativa a favor de los derechos de los migrantes en los Estados Unidos, esto ante la ola de repatriaciones que se han estado efectuando por parte de las políticas migratorias del presidente Donald Trump.

José Luis Armendáriz González, detalló que el objetivo de estas capsulas es garantizar el regreso de los connacionales de una manera digna y no mediante políticas discriminatorias que han permanecido vigentes en el pasado.

“Si alguien es deportado, le sea respetado el debido proceso, además de darle la oportunidad de ejercer sus derechos y que no se vea repatriado bajo el mecanismo tradicional, en el cual se forza a la persona a firmar su salida voluntaria”, explicó Armendáriz González.

Es necesario que los migrantes conozcan que apoyos pueda recibir, a fin de impedir una deportación en donde se le impida el resguardo de sus bienes adquiridos en los EUA.

Las capsulas no pretender minar el sistema de inmigración de los EUA, pero si combatir la incertidumbre que viven los migrantes indocumentados en la Unión Americana.

Cabe destacar que a la fecha no existe información en esa modalidad de capsulas emitidas por ambos organismos defensores de los Derechos Humanos, solamente existe un panfleto en donde se dan a conocer estos derechos, sin embargo, los migrantes tienen que acudir a la cancillería para obtenerlo, dificultando con ello la divulgación de sus derechos humanos, dijo.

En ese sentido y ante la problemática humanitaria que representa la presencia de migrantes de Sudamérica, el diputado local por el Partido Acción Nacional (PAN) Víctor Manuel Uribe Montoya refirió que el problema que él percibe desde el Congreso del Estado de Chihuahua, es un problema de desatención gravísimo por el gobierno federal, pues la frontera sur se encuentra libre.

“Nosotros nos quejamos de lo que dice el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, sin embargo, como Gobierno no estamos haciendo nada, como es posible que a través de la frontera sur de México estén cruzando tantos migrantes, principalmente niños”, dijo Uribe Montoya.

Hace apenas unos meses atrás, todavía no se veía migrantes centroamericanos, no obstante, a la fecha “hemos percibido un importante incremento de migrantes acompañados con niños pidiendo dinero en las esquinas”, detalló el legislador.

Uribe Montoya aseguró que el tema de los migrantes centroamericanos se ha incrementado visiblemente de cuatro meses para acá, por lo que antes de criticar las acciones de Estados Unidos, “me pregunto que estamos haciendo nosotros como país para que esos flujos de de personas tanto de Nicaragua como de El Salvador arriben a México, situación similar que se dio en los años 80´s”.

A pesar de todo esto que está pasando y la problemática humanitaria que se está viviendo, “no vemos a la federación ni preocupada, mucho menos ocupada para evitar el flujo de migrantes a México”, por lo que antes de quejarnos deberíamos de atender esta situación que no solamente afecta a los Estados Unidos, sino que ahora Ciudad Juárez y Chihuahua se están viendo afectados y las acciones que encabeza la Comisión Estatal de los Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) “es pan con lo mismo” pues no se logra nada pues lejos de promocionar una capsulas, es necesario más el trabajo de campo, es decir que, se le metan recursos para “cerrar la frontera sur”, con militares en conjunto con la Policía Federal con el objetivo de evitar que este fenómeno siga creciendo, aseveró Uribe Montoya.

