El dinero no mete goles, dice Cardozo sobre Cruz Azul

Ciudad de México., 24 de julio del 2018.- De cara al duelo del sábado ante Cruz Azul, el estratega de Chivas, José Saturnino Cardozo, aseguró que el futbol no se basa en el dinero y colocó como ejemplo a su siguiente rival, luego de que, pese a las fuertes inversiones económicas, no han obtenido un título en los últimos 20 años.

Esto no es de dinero y lo ha demostrado Cruz Azul, lleva 20 años sin ser campeón y ha gastado una fortuna. Esto es de convencimiento y de talento, no me preocupa que Cruz Azul pueda tener más dinero. Nunca vi un saco de billetes haciendo goles, hace goles el talentoso. Ahí se demuestra que no todo es dinero, debe haber una buena planeación”, señaló.

El nuevo técnico del Rebaño Sagrado se concentra en el partido del próximo sábado contra Cruz Azul, en el Estadio Akron, en el que no espera un gran recibimiento, pues sabe que la afición aún no olvida a Matías Almeyda.

No pienso en el cómo me va a recibir la gente, pienso en cómo voy a parar al equipo. No puedo exigirle a la gente que me quiera y se olviden del anterior. Exigirle a la gente que me quiera, imposible”, expresó en rueda de prensa.

Al final, destacó que su apuesta con el equipo rojiblanco es para tener resultados inmediatos en el presente y no piensa en el futbol que desarrollarán sus jugadores en un futuro, debido a que la gente espera resultados positivos ahora.

Chivas apuesta a hoy, yo hablo de los jugadores, hablo sobre su futuro. Aquí no hay tiempo, aquí se gana porque es Chivas. Yo no puedo hablar de un proceso y decir que el próximo año vamos a jugar bonito, es hoy”, concluyó.

Guadalajara tendrá su debut ante su gente el próximo sábado, cuando reciba al Cruz Azul en la Jornada 2 de la Liga MX, después de iniciar el Apertura 2018 con un descalabro por 2-1 ante Xolos de Tijuana en la frontera.

