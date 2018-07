El desarrollo de Chihuahua va de la mano de la energía fotovoltaica

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 24 de julio del 2018.- El presidente de Latin American Oil & Gas Association (LAOGA), Raymundo Platas Merino informó que el sector con mayor desarrollo en Chihuahua es el fotovoltaico.

Tan solo el año pasado se invirtieron alrededor de 500 millones de dólares en celdas fotovoltaicas, por lo que se espera que en el 2018 se dé un fenómeno similar logrando alcanzar un gran impulso en la economía local, dijo Platas Merino.

A la fecha, empresarios europeos se encuentran poniendo los ojos en Chihuahua, para apostarle a la energía renovable como es la biomasa y la energía eólica, pero realmente el principal desarrollo es en el sector fotovoltaico, dijo Platas Merino.

Con la reciente apertura del mercado petrolero, se espera un desarrollo importante en materia de apertura de gasolineras de empresas extranjeras, como el caso de las primeras gasolineras con marcas que no son franquicias de PEMEX, que en pocos meses se han instalado en Chihuahua, inversión que no solo se traduce en empleo sino en un sensible decremento en el precio de la gasolina.

Chihuahua se ha consolidado como líder en gasoductos a nivel mundial, pues posee en su territorio estatal seis de los principales gasoductos que cuya extensión asciende a un total de 2 mil 70 kilómetros, los cuales fueron construidos con una inversión de 2 mil 800 millones de dólares, por lo que ha hecho al estado un sector competitivo para la instalación de industria petroquímica, fundición, acereras de fabricación de botellas.

