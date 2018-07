Arrancan el próximo viernes los Playoffs en la estatal de Béis

Liga Estatal de Béisbol informa que el próximo viernes en cuatro diferentes escenarios, dará inicio el primer playoff del campeonato estatal de primera fuerza “Roberto Cadena Velázquez” a partir de las 19:30 horas.

La postemporada se jugará con los cuatro mejores equipos de cada grupo, enfrentándose en sistema olímpico en formato 2-2-1 al mejor de cinco partidos.

Manzaneros de Cuauhtémoc y Algodoneros de Delicias por su posición de líder y sublíder de la tabla general, tienen el derecho de que si pierden el primer playoff de cualquiera manera avanzan a los cuartos de final.

En cambio Dorados de Chihuahua y Faraones de NCG para avanzar a la siguiente fase, están obligados a ganar su serie, no pueden continuar como mejor perdedor, por su posición de séptimo y octavo lugar respectivamente en la tabla general.

Las series:

Manzaneros de Cuauhtémoc vs Faraones de NCG

Algodoneros de Delicias vs Rojos de Jiménez

Mazorqueros de Camargo vs Dorados de Chihuahua

Mineros de Parral vs Indios de Juárez

El calendario

Juego 1 y 2

Viernes 27 y sábado 28 de Julio

Sedes: Cuauhtémoc, Delicias, Camargo y Juárez

Juego 3 y 4 (en caso de ser necesario)

Jueves 02 y viernes 03 de agosto

Sedes: NCG, Jiménez, Chihuahua y Parral

Juego 5 (en caso de ser necesario)

Domingo 05 de agosto

16:00 horas

Sede: Cuauhtémoc, Delicias, Camargo o Juárez

