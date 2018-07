Atala niega que le hayan llegado al precio

Todo comenzó por un video. Atala Sarmiento aparece junto a Edy Smol, del programa sobre moda Cuídate de la cámara y él lanzó una declaración junto a Atala: “¡Qué creen, les tenemos una sorpresa, sigan chismeando, yo sí le llegué al precio a esta mujer. Lo que ustedes no pudieron hacer yo sí lo hice. Yo sí puedo, Edy Smol sí puede”.

En el video se ve que Atala asiente y de allí se derivó una serie de suposiciones sobre si en efecto, Atala Sarmiento regresaba a la televisión con este formato en el que se hace una crítica de moda.

Pero al consultarlo con ella, la conductora señaló que no, no es cierto que se haya sumado a las filas de este programade Edy Smol.

“Fui como invitada especial sólo una vez porque Edy me invitó y fui. Me divertí mucho, me reí mucho, me trataron divino, pero solo fui una vez”, explica la ex conductora del programa Ventaneando.

“ Edy y yo hicimos la broma de que ‘me habían llegado al precio’ pero nada más”.

En otras ocasiones, Atala ha compartido que sí desea seguir haciendo programas en televisión, pero quiere estar convencida del proyecto y de algún modo, quiere que sea un reto para ella.

Tras su salida de Azteca, que incluyó una polémica con Pati Chapoy, Atala ha sido invitada a distintos programas, entre ellos Hoy, de Televisa.

El Universal

