¿Dónde transmitirán los partidos de la Liga MX?

-El Apertura 2018 comenzará este viernes 20 de julio; algunos equipos cambiaron de horario, otros incluso se mudaron de televisora.

Después del Mundial, la fiesta del fútbol seguirá con las emociones de la Liga MX que regresa el Apertura 2018, donde Santos Laguna se presentará como el vigente campeón en un torneo donde ya no habrá descenso como se le conoce, además que vuelve la regla 20/11 que alguna vez sirvió para sacar a jugadores como Héctor Moreno y Andrés Guardado.

Para el arranque del torneo este viernes 20 de julio en el partido entre Veracruz y Pumas, la mayoría de las escuadras ya cerraron sus filas, siendo que en esta ocasión no hay pretexto para que los 18 participantes no apunten al título porque ya no existe el peligro de perder la categoría y por ende los conjuntos que suelen tener la presión de no bajar al Ascenso MX, ahora sí podrán concentrarse en los primeros puestos de la clasificación y posteriormente brillar en la Fiesta Grande.

Los cambios no se limitan a lo antes mencionado, porque hubo equipos que modificaron de horario, siendo que otros también se mudaron de televisoras; por eso te presentamos qué cadenas transmitirán los encuentros a lo largo de la justa este semestre.

¿Qué cadenas de televisión transmitirán la Liga MX en el Apertura 2018?

América, Televisa y TDN

Atlas, TV Azteca y ESPN 2

Cruz Azul, Televisa y TDN

Chivas, Chivas TV y TDN

León, Fox Sports e Imagen Televisión

Lobos BUAP, Televisa y Sky Sports

Morelia, TV Azteca

Necaxa, Televisa y TDN

Pachuca, Fox Sports e Imagen Televisión

Puebla, TV Azteca

Pumas, Televisa y TDN

Querétaro, Imagen Televisión

Rayados de Monterrey, Fox Sports

Santos Laguna, TV Azteca y ESPN 2

Xolos de Tijuana, Fox Sports

Tigres, Televisa, TDN y Sky Sports

Toluca, Televisa y TDN

Veracruz, TV Azteca y Sky Sports

as

Comentarios

comentarios