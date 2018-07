Esto dicen PAN, PRI y PRD sobre plan de austeridad de AMLO

ras conocer las reducciones de presupuesto que habrá en el Gobierno federal, anunciadas en los 50 puntos del plan anticorrupción y de austeridad de Andrés Manuel López Obrador, legisladores del Congreso de la Unión de distintos partidos políticos se pronunciaron sobre su pertinencia.

El coordinador de Acción Nacional en San Lázaro, Marko Cortés, se dijo a favor de la austeridad que implica reducción de sueldos, siempre que la misma no ponga en riesgo a las instituciones ni los derechos de la burocracia.

Estamos por supuesto a favor de eliminar privilegios, de la reducción de gastos que no son necesarios y además de la disminución de los sueldos, con esta simple acotación: no violar el derecho de los trabajadores y dos no vulnerar las instituciones del Estado mexicano”, explicó el coordinador del PAN.

Populismo barato

Por parte del PRD, el senador Luis Sánchez consideró que la próxima administración federal está cayendo en un peligro al que llamó “populismo barato”.

… bueno, yo quiero ver que a los ministros de la Corte les bajen el salario, o a los consejeros del INE les bajen su salario. Ellos siendo funcionarios públicos tienen un trato especial, tienen ya un mandato y sus prestaciones económicas están protegidas por la constitución”.

En tanto que para el PRI, en voz de su coordinador en la Cámara Alta, Emilio Gamboa, dijo que “es necesario revisar con mucho cuidado lo que representa la austeridad”.

Dijo que un recorte de 2 mil millones de pesos como el que se ha planteado al Senado requiere saber primero cómo opera; además, se se debe ahondar sobre los derechos laborales de los trabajadores de la Cámara.

Cualquier cuestión que signifique ahorro de recursos públicos yo simpatizo con ello, cualquier acto donde haya algún recorte, donde se permita ese recorte para hacer un acto de austeridad yo estoy profundamente de acuerdo. Lo que no puedo ver bien es que se den cifras sin conocer de fondo qué es lo que se va a presentar”.

