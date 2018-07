Los niños migrantes tema central de AMLO y Donald Trump: Cristina Jiménez

Por: Sandra Dueñes Monárrez.

Chihuahua, Chih., 17 de julio del 2018.- La diputada federal por el Partido Acción Nacional (PAN), Cristina Jiménez Márquez expresó que la relevancia del encuentro entre representantes del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump con Andrés Manuel López Obrador (AMLO) representa un acercamiento formal para que empiecen a fijarse criterios de entendimiento e interacción.

A través del futuro canciller, Marcelo Ebrard se entregó un documento en donde se establecen cuatro puntos, los cuales no se hicieron públicos, nada más se entregó a esta comitiva para que a su vez se le hiciera llegar al presidente Donald Trump.

Desconocemos el poder legislativo actual cuales eran esos puntos que estaban tratando de definir, pero lo que es importante es que ambos países generen un dialogo que sea constructivo para fijar los puntos de conversación de los temas entre ambas naciones, siendo uno de los principales temas que deben de estar arriba es el bienestar de los niños inmigrantes, aseveró Jiménez Márquez.

En ese sentido, la legisladora federal expresó que, se tiene que dar un puntual seguimiento al tema de los niños inmigrantes, conocer si se han estado entregando a sus padres, cuando fueron separados bajo el esquema migratorio “cero tolerancia” y esa condición particularmente tiene que ser uno de los principales temas dentro de la agenda entre AMLO y Trump.

Es necesario proteger a los niños asegurarse que esta situación no vuelva a suceder, que no se vuelvan a poner en riesgo, a pesar de que la Corte del Gobierno Federal de California le ordenó al Gobierno Norteamericano que tenía que forzosamente dar marcha atrás, por lo que crearon centros de detención familiar para ya no separarlos más, esto en el marco de los derechos internacionales del niño y la niña que son universales que no se pierden una frontera, explicó.

